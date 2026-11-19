Das DFB-Team trifft am Montagabend auf die Niederlande in der Nations League. Jürgen Klopp bereitet die Mannschaft vor. Details zu Aufstellung, Schiedsrichter und der geplanten Lichtershow.

Am Montagabend steht das entscheidende Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League an. Das DFB-Team tritt im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande an. Bundestrainer Jürgen Klopp bereitet die Auswahl auf dieses erste große Turnier unter seiner Ägide vor. Die Partie markiert einen wichtigen Meilenstein in der Qualifikation für die EM 2028.

Klopp plant digitale Teilnahme an der Auslosung

Bundestrainer Jürgen Klopp wird bei der bevorstehenden Auslosung des Viertelfinals der Nations League nicht physisch vor Ort sein. Am Freitagmittag um 12 Uhr wird in Nyon per UEFA-Zeremonie ermittelt, auf wen die deutsche Nationalmannschaft treffen wird. Die Bild berichtet, dass Klopp die Auslosung stattdessen digital verfolgen wird. Dieser Entschluss resultiert daraus, dass die Zeremonie nicht in eine größere Show eingebettet ist und nur wenige Minuten dauern wird. Die UEFA macht die Anwesenheit der Trainer aus diesem Grund nicht zur Bedingung. Im Gegensatz dazu wird Klopp bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen zur EM 2028 am 6. November in Belfast mit seinem Trainerteam persönlich anwesend sein.

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Taktische Vorgaben und Kaderentscheidungen

Jürgen Klopp geht ohne akute Personalsorgen in das entscheidende Spiel. Am Abschlusstraining am Sonntagvormittag in Herzogenaurach nahmen alle 24 nominierten Spieler teil. Dennoch muss Klopp vor dem Start gegen die Niederlande einen Kaderplatz freimachen. Der Gladbacher Wael Mohya muss wie schon für die Partie in Serbien aus dem Aufgebot gestrichen werden. Klopp bleibt nach dem souveränen 3:1-Sieg in Serbien largely bei der erfolgreichen Aufstellung. Lediglich zwei Änderungen sind in der Startelf vorgesehen. Maximilian Mittelstädt hat den Bundestrainer durch sein Solo-Tor gegen Griechenland überzeugt. Der Leipziger bleibt daher im Team. Auf der linken Position ist ebenfalls eine personelle Änderung zu erwarten, wobei Said El Mala als Alternative gilt. Kai Havertz bleibt die Nummer eins in der Angriffslinie.

Kritik an Rüdiger und historische Einordnung

Antonio Rüdiger hat seine Karriere in der Nationalmannschaft mit 86 Länderspielen und drei Toren hinter sich gelassen. Nach der missglückten Weltmeisterschaft im Sommer trat der Innenverteidiger zurück. Rüdiger, der den Spitznamen "Krieger" trägt, blickt auf einige schmerzhafte Niederlagen zurück. Er erwähnte, dass er in seiner DFB-Zeit wegen seines Glaubens bisweilen harte und teils unsachliche Kritik einstecken musste. Rassistische Anfeindungen gehörten ebenfalls dazu. Dennoch bezeichnete er die Zeit im DFB-Trikot als extrem besonderes Kapitel, das ihn für immer prägen wird. Er gewann lediglich 2017 den Confed Cup. Seine Familie war am Montagabend im Stadion anwesend.

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Einzigartige Smartphone-Lichtershow im Olympiastadion

Vor dem Spiel wird eine Premiere im Berliner Olympiastadion gefeiert. Eine spezielle Smartphone-Lichtershow, die es in dieser Form noch nie vor einem Länderspiel gegeben hat, ist geplant. Zuschauer müssen dafür einen QR-Code scannen. Der Smartphone-Bildschirm leuchtet dann abhängig vom Sitzplatz in Schwarz, Rot oder Gold. Parallel dazu wird die DFB-Torhymne "Major Tom" ertönen. Im Anschluss daran sollen die Zuschauer ihre Geräte wieder herunternehmen, sodass die Lichtshow nahtlos in die Choreographie der Ostkurve übergeht.

Schiedsrichter Glenn Nyberg leitet das Duell

Der Schwede Glenn Nyberg leitet die Begegnung am Montagabend. Der 38-jährige ist seit 2016 FIFA-Schiedsrichter und kam bereits bei der EM 2024 sowie der WM 2026 zum Einsatz. Im Sommer war er bei der Weltmeisterschaft drei Mal auf dem Feld, darunter im Sechzehntelfinale zwischen Spanien und Österreich. Seine Landsmänner Mahbod Beigi und Andreas Söderkvist agieren als Assistenten. Vierter Offizieller ist Adam Ladebäck, Videoassistent ist der Italiener Marco Di Bello. Für das DFB-Team ist Nyberg neu. Gegen die Niederländer pfiff er bereits dreimal, wobei die Bilanz ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage in der Nations League lautet. Das Spiel ist ab 20:15 Uhr im Livestream auf Joyn von DAZN zu sehen.