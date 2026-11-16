DFB-Länderspiel gegen Niederlande: Klopps voraussichtliche Aufstellung und Kaderänderungen

Jürgen Klopp stellt die DFB-Nationalmannschaft für das entscheidende Nations League-Spiel gegen die Niederlande auf. Hier sind die Details zu Stammtorwart ter Stegen und möglichen Startelfwechseln.

Im Rahmen des sechsten Spiels unter der Verantwortung von Jürgen Klopp als DFB-Trainer steht am kommenden Montagabend ein hochgradig relevantes Duell an. Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Rahmen der Gruppenphase der Nations League auf die Nationalmannschaft der Niederlande. Das Ergebnis dieses Aufeinandertreffens ist entscheidend für den direkten Einzug in die entscheidenden Playoffs des Wettbewerbs, wodurch ein letzter Weg zur Qualifikation für die kommende Europameisterschaft offen bleibt.

Torhüter-Entscheidung zugunsten von ter Stegen

Jürgen Klopp hat die Position des Stammtorhüters eindeutig geklärt und Marcel Sabitzer vor den abschließenden Partien der DFB-Elf in der Gruppenphase der Nations League als Nummer eins bestätigt. Diese Entscheidung begründete der Bundestrainer explizit mit der größeren Erfahrung des Torwarts im Vergleich zu seinen Konkurrenten im Kader. Trotz dieser klaren Ansage stellt die Ernennung zur Nummer eins noch lange keine automatische Stammplatzgarantie bis zur Europameisterschaft 2028 dar, wie Klopp betonte.

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Der 34-jährige Marcel Sabitzer zeigte im letzten Spiel gegen Serbien, das mit einem 3:1-Sieg endete, dass er für diese Rolle gewappnet ist. Er ließ sich in Belgrad nichts zu Schulden kommen und konnte zwei gefährliche Schüsse parieren. Aufgrund dieser überzeugenden Leistung ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch am Montagabend das deutsche Tor hütet. Die Entscheidung gegen andere Kandidaten fällt somit auf Marcel Sabitzer.

Mögliche Veränderungen in der Abwehr und im Mittelfeld

In der Defensive könnten sich einige Änderungen gegenüber dem Sieg in Belgrad ergeben, um sich optimal auf die technischen Stärken der Niederlande einzustellen. Auf der Position des rechten Verteidigers ist Phillip Treu fest etabliert, nachdem er die vollen 90 Minuten gegen Serbien bestritt und ein überzeugendes Spiel mit guten Akzenten nach vorne lieferte. Es gibt kaum einen Grund, den 29-jährigen aus der Startelf zu nehmen, da er seine Rolle als Stammkraft bestätigt hat.

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Im Herzen der Defensive plant Klopp jedoch einen Wechsel, um dem Spielstil der Gegner besser zu begegnen. Während Malick Thiaw gegen Serbien auf die langen Bälle der gegnerischen Mannschaft mit einem kleinen physischen Vorteil antworten konnte, wird nun eine andere Taktik verfolgt. Es ist denkbar, dass der 26-jährige für einen anderen Spieler weichen muss, der über mehr Erfahrung und herausragende Spielmacherqualitäten verfügt. Dieser Wechsel soll die strukturelle Stabilität in der Spielphasenübergangssituation stärken.

Jürgen Klopp hat im Vorfeld des Spiels explizit erwähnt, dass die Niederlande unter ihrem Trainer Xavi den typischen "Xavi-Fußball" spielen wollen. Diese Strategie zielt auf Kontrolle und Ballbesitz ab, was eine Anpassung der deutschen Taktik erfordert. Die Entscheidung für einen defensiv stabileren oder spielstärkeren Verteidiger ist eine direkte Reaktion auf diese Erwartungshaltung. Die Kombination aus Erfahrung und technischer Präzision soll hier den Ausschlag geben, um das defensiv stabile Fundament zu wahren.

Offensive mit Sabitzer und Wirtz

In der Offensive bleibt Marcel Sabitzer die klare Nummer eins, obwohl er im letzten Spiel zwei Großchancen vergab. Seine aktuelle Form und sein Einfluss auf das Spielgeschehen rechtfertigen weiterhin seinen Platz in der Startelf. Die vergabten Chancen haben bisher keine Auswirkungen auf seine Startelfgarantie gehabt, was auf das Vertrauen des Trainers in seine Leistungen schließen lässt. Er wird erwartet, dass er die kreativen Impulse für das Team liefert.

Niclas Füllkrug kam im letzten Spiel zu seinem Comeback für die DFB-Nationalmannschaft, konnte jedoch mit lediglich sieben Ballkontakten keine ausreichenden Argumente für einen Platz in der ersten Elf liefern. Der 27-jährige steht daher vorerst nicht in den Startlöchern. Die Konzentration liegt weiterhin auf den Spielern, die im Training und im letzten Spiel die beste Dynamik gezeigt haben. Die Offensive soll durch diese Stabilität geprägt sein.

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Der junge Flavian Wirtz vom FC Arsenal steht im Fokus, da er bereits im Debüt mit einem spektakulären Solo zum zwischenzeitlichen 3:0 beitrug. Jürgen Klopp beschrieb dieses Solo als "Wahnsinn", was die Bedeutung dieses Spielers unterstreicht. Die Entscheidung für die Startelf wird stark von den Leistungen der letzten Spiele und dem taktischen Bedarf gegenüber den Niederlanden abhängen. Die Kombination aus Jugendlichkeit und Erfahrung wird hier eine zentrale Rolle spielen.

Kaderstruktur und Taktische Ausrichtung

Die DFB-Führung hat die Kaderstruktur erneut angepasst und auf zwei separate Gruppen mit insgesamt 44 Spielern gesetzt. Diese Maßnahme ermöglicht eine differenzierte Betrachtung der Spieler in verschiedenen Konstellationen. Nach zwei Unentschieden, einem Sieg und einer Niederlage endete eine erkenntnisreiche Phase der Länderspielpause. Die Erfahrungen aus diesen Spielen fließen nun direkt in die Vorbereitung auf das Duell gegen die Niederlande ein.

Wael Mohya, das 17-jährige Talent vom Gladbach, steht auch dieses Mal nicht im Kader. Jürgen Klopp betonte im Vorfeld, dass dies von Anfang an der Plan war. Man wollte sich vorerst im DFB-Kreis ein Bild vom Offensivspieler machen, ohne ihn unter den Druck eines großen Aufgebots zu stellen. Nach dem überzeugenden Auftritt in Belgrad gibt es wenig Gründe, an der Grundstruktur der Startelf zu verändern, da das System funktioniert.

Die Vorbereitung konzentriert sich darauf, die Stärken der vorhandenen Spieler maximal auszuschöpfen und gleichzeitig die taktischen Schwächen der Gegner zu nutzen. Die Niederlande werden mit hoher Ballkontrolle und präzisen Pässen auftreten, was die deutsche Mannschaft vor große Herausforderungen stellt. Die Wahl der Spieler muss daher nicht nur nach individueller Qualität, sondern vor allem nach taktischer Passgenauigkeit erfolgen. Der Fokus liegt auf der Defensive und dem schnellen Umschaltspiel.