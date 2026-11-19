Das Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande bietet eine Premiere mit Smartphone-Lichtshow. Jürgen Klopp sieht die Auslosung digital zu, während Rüdiger Abschied nimmt.

Am 19. November wird im Berliner Olympiastadion ein bedeutendes Länderspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und den Niederlanden stattfinden. Parallel dazu ermittelt die UEFA um 12 Uhr in Nyon die Gegner für das Viertelfinale der Nations League. Für Bundestrainer Jürgen Klopp wird die Zeremonie jedoch nicht vor Ort, sondern digital stattfinden.

Auslosung und Trainer-Präsenz in Nyon

Jürgen Klopp wird der Auslosung der Viertelfinalbegegnungen der Nations League nicht beiwohnen. Die UEFA-Zeremonie startet am Freitagmittag um 12 Uhr und wird live übertragen. Da es sich um eine kurze Veranstaltung handelt, die nicht in eine größere Show eingebettet ist, sieht die UEFA keine Verpflichtung zur persönlichen Teilnahme der Trainer. Der DFB-Chef wird die Lotterie daher aus der Ferne verfolgen. Bei zukünftigen events, wie der Auslosung der Qualifikationsgruppen zur EM 2028 in Belfast am 6. November, wird Klopp jedoch zusammen mit seinem Trainerteam anwesend sein.

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Abschied von Antonio Rüdiger im DFB-Trikot

Der Innenverteidiger Antonio Rüdiger be endet seine Karriere im Nationalteam. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Oliver Bierhoff überreichten ihm einen Gedenkrahmen im Olympiastadion. Rüdiger spielte 86 Mal für Deutschland und erzielte dabei drei Tore. Er verließ die Auswahl nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft im Sommer. Seine kompromisslose und physische Spielweise brachte ihm den Spitznamen Krieger ein. Dieser Name stammt aus seiner Kindheit auf den Bolzplätzen in Berlin.

Rüdiger erklärte, dass er dort gelernt habe, sich durchzusetzen. In seiner Laufbahn gewann er einzig den Konföderationen-Pokal im Jahr 2017. Er blickt auf einige schmerzhafte Niederlagen zurück. Während seiner Zeit im DFB-Mannschaftstrick erhielt er wegen seines muslimischen Glaubens teils harte Kritik. Auch rassistische Anfeindungen musste er erdulden. Trotz dieser Belastungen bezeichnete er die Zeit als extrem besonderes Kapitel. Seine Familie war am Montagabend im Stadion anwesend.

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Premiere: Digitale Lichtershow vor dem Spiel

Vor dem Anpfiff ist eine weltweite Premiere geplant. Die Zuschauer im Berliner Olympiastadion können an einer Smartphone-Lichtershow teilnehmen. Diese Form gab es zuvor noch nie vor einem Länderspiel. Die Teilnehmer müssen einen QR-Code scannen. Das Handy leuchtet dann je nach Sitzplatz in Schwarz, Rot oder Gold. Parallel dazu erklingt die DFB-Torhymne Major Tom.

Nach der Lichtshow sollen die Handys weggenommen werden. So geht die Aktion nahtlos in die Choreographie der Ostkurve über. Die Inszenierung soll das Spiel atmosphere unterstreichen. Die Teilnehmer steuern aktiv zur visuellen Darstellung bei. Die Organisation erfordert eine vorherige Vorbereitung der Fans. Die Farbwahl orientiert sich an den Farben der deutschen Flagge.

Glenn Nyberg pfeift das Spiel zwischen DFB und Oranje

Der schwedische Schiedsrichter Glenn Nyberg leitet das Spiel am Montagabend. Er ist 38 Jahre alt und seit 2016 FIFA-Obmann. Nyberg war bei der EM 2024 und der WM 2026 im Einsatz. Im Sommer pfeff er das Sechzehntelfinale zwischen Spanien und Österreich. Seine Assistenten sind seine Landsmänner Mahbod Beigi und Andreas Söderkvist. Vierter Offizieller ist Adam Ladebäck. Der Italiener Marco Di Bello arbeitet als Videoassistent.

Das DFB-Team hat noch keine Erfahrung mit Nyberg. Er pfeift sein erstes Spiel für die deutsche Nationalmannschaft. Gegen die Niederländer war er bereits dreimal aktiv. Seine Bilanz dort lautet ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage. Alle Spiele fanden in der Nations League statt. Die deutsche Mannschaft muss sich auf die Entscheidungen des Schweden einstellen. Die Partie wird unter strenger Schiedsrichteraufsicht stattfinden.