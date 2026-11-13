DFB-Live: Deutschland gewinnt in Serbien und sichert Nations-League-Platz

Deutschland schlägt Serbien in der Nations League und sichert sich den Klassenerhalt in Liga A. Jürgen Klopp setzt auf junge Talente wie Gruda und Thiaw.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat am Freitag, den 13. November 2026, im Rahmen des fünften Spieltags der UEFA Nations League 2026/27 ein entscheidendes Auswärtsspiel in Belgrad bestritten. Das Duell im Stadion Rajko Mitić endete mit einem Sieg für die DFB-Auswahl, wodurch die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt entscheidend geschwächt wurden.

Knapper Sieg gegen ersatzgeschwächte Serben

Die DFB-Elf um Bundestrainer Jürgen Klopp benötigte einen Sieg, um den Abstieg aus der Liga A der UEFA Nations League abzuwenden. Vor dem Spiel stand die Mannschaft nur auf Rang drei der Gruppentabelle mit fünf Punkten nach vier Spielen. Serbien hingegen hatte alle vier bisherigen Partien verloren und belegte mit null Punkten den letzten Platz in Gruppe A2. Der Sieg in Serbien war somit existenziell für die deutsche Mannschaft, um die Kontrolle über das eigene Schicksal zu behalten.

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Klopp setzt auf Nachwuchstalente und Defensive

Jürgen Klopp integrierte Überraschungen in der Startelf, insbesondere im defensiven Bereich. Malick Thiaw und Maximilian Mittelstädt starteten anstelle von Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown. Zudem gab Brajan Gruda mit 19 Jahren sein DFB-Debüt und kam direkt von Beginn zum Einsatz. Marc ter Stegen stand erstmals wieder im Tor, während Niclas Füllkrug auf der Bank saß. Von der Startelf des letzten Spiels in Griechenland blieben nur Thiaw, Treu, Pavlović, Scherhant und Wirtz übrig.

Null Zuschauern wegen Rassismusvorwürfen

Die Spieleigenschaften wurden durch einen massiven Zuschauerausschluss der UEFA bestimmt. Wegen rassistischer Beleidigungen in früheren Partien durften die serbischen Fans das Stadion nicht betreten. Nur etwa 5000 Kinder und 50 ausgewählte Gästefans aus Deutschland waren anwesend. Die restlichen 50000 Plätze im als Hexenkessel bekannten Rajko Mitić blieben leer. Dies isolierte die heimische Mannschaft zusätzlich und könnte das psychologische Gleichgewicht zu Gunsten der deutschen Elf verschoben haben.

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Massive Ausfälle zwingen zu Personalnot

Die serbische Mannschaft trat extrem geschwächt an und verzeichnete sieben direkte Ausfälle. Dušan Vlahović sagte aus persönlichen Gründen ab, Strahinja Pavlović und Aleksa Terzić waren verletzt oder krank. Zudem fehlten Filip Kostić und Aleksandar Stanković. Die Mittelfeldspieler Saša Lukić und Nemanja Maksimović saßen auf der Bank aufgrund einer Gelbsperre. Trainer Veljko Paunović musste zudem eine Altersgrenze von 21 Jahren beachten, was die Verfügbarkeit weiterer junger Talente einschränkte.

Das Spiel und die Konsequenzen

Das Spiel begann um 20:45 Uhr und wurde im Free-TV bei RTL übertragen. Für Deutschland war der Sieg notwendig, um die Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Phase am Montag im Vergleich mit den Niederlanden nicht zu verspielen. Das Hinspiel in München war bereits mit 2:0 für die DFB-Elf entschieden gewesen. Mit dem Sieg in Belgrad hat die deutsche Mannschaft den Schritt in die K.-o.-Phase nun weitgehend in der eigenen Hand, während Serbien weiterhin auf den rettenden Punkt wartet.