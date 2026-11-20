Deutschland steht als Gruppensieger der Nations League im Viertelfinale. Die Auslosung am 12 Uhr in Nyon ermittelt den Gegner aus Spanien, Belgien oder Norwegen. Das Spiel findet März 2027 statt.

Die UEFA führt am heutigen Tag ab 12 Uhr die Auslosung für das Viertelfinale der Nations League im Hauptquartier der Fußball-Europameisterschaft im schweizerischen Nyon durch. Diese Veranstaltung entscheidet darüber, auf welchen der drei potenziellen Gegner Bundestrainer Jürgen Klopp und seine Auswahlmannschaft im März treffen werden. Die DFB -Elf hat sich als Sieger der Gruppe 2 bereits für die nächste Runde qualifiziert und steht nun im Lostopf 1, der ausschließlich aus den vier Gruppensiegern der Liga A besteht.

Ausgelost wird am 12 Uhr in Nyon

Die offizielle Verlosung der Begegnungen für die Viertelfinalpartien findet heute mittag statt, wobei die genauen Paarungen durch das Ziehen der Lose bestimmt werden. Deutschland befindet sich in derselben Lostopf-Kategorie wie Frankreich, England und Portugal, was sicherstellt, dass der Gegner nicht aus der eigenen Vorrundengruppe stammt. Ein erneutes Aufeinandertreffen mit den Niederlanden ist dabei ausgeschlossen, da Teams aus derselben Gruppe in dieser Runde der Wettbewerbsstruktur nicht gegeneinander gelost werden können.

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Die drei verbleibenden Alternativen für den DFB-Kader sind der aktuelle Weltmeister Spanien, Belgien sowie Norwegen. Diese Optionen ergeben sich daraus, dass Deutschland als Gruppensieger auf einen der Gruppenzweiten der anderen Gruppen treffen wird. Die Auslosung ist eine schnelle Angelegenheit, die in der Regel nur wenige Minuten in Anspruch nimmt, weshalb die physische Anwesenheit der Trainingsmannschaft nicht zwingend erforderlich ist.

Klopp verfolgt die Verlosung digital

Bundestrainer Jürgen Klopp und sein gesamtes Trainerteam werden die Auslosung nicht live vor Ort in der Schweiz verfolgen, sondern dies ausschließlich digital tun. Die Entscheidung für diese Distanz beruht auf der kurzen Dauer des Events, was eine Reise nach Nyon aus logistischer Sicht als unnötig einstufen lässt. Die UEFA hat weder für die Trainer noch für die Delegierten eine persönliche Präsenz während der Verlosung als verbindliche Bedingung festgelegt.

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Dieser pragmatiche Ansatz spart Ressourcen und ermöglicht es dem Stab, sich bereits auf die taktischen Vorbereitungen der folgenden Monate zu konzentrieren. Die digitale Teilnahme stellt einen modernen Standard in der Organisation großer Turniere dar, der Effizienz mit der Notwendigkeit der Ergebnisübermittlung verbindet. Die Spannung bleibt jedoch hoch, da die Wahl des Gegners unmittelbare Auswirkungen auf die strategische Planung hat.

Drittel-Final-Spiele März 2027

Die eigentlichen sportlichen Begegnungen im Viertelfinale der Nations League sind für den Zeitraum zwischen dem 25. und 30. März 2027 angesetzt. Diese Partien werden im Hin- und Rückspiel-Format ausgetragen, was den Teams die Möglichkeit gibt, auf Heimvorteil zu setzen oder Auswärtsschwierigkeiten zu überwinden. Deutschland hat dabei das strukturelle Vorteil, da das erste Spiel als Auswärtsteam durchgeführt wird.

Im zweiten, entscheidenden Rückspiel genießt die DFB-Auswahl dann Heimrecht, was den sportlichen Ablauf ausbalanciert. Die vier Sieger der Viertelfinalduelle qualifizieren sich damit direkt für das sogenannte Final Four, die Endrunde um den Titel der Nations League. Diese Finalrunde ist für den Zeitraum vom 9. bis zum 13. Juni 2027 geplant.

Frankreich als möglicher Gastgeber

Frankreich hat sich als möglicher Gastgeber für das Final Four ins Gespräch gebracht, womit die Endrunde möglicherweise auf französischem Boden ausgetragen wird. Im vergangenen Jahr hatte die Endrunde stattdessen in Deutschland stattgefunden, was zeigt, dass der Austragungsort von Turnier zu Turnier wechselt. Portugal ist der aktuelle Titelverteidiger der fünften Ausgabe der Nations League.

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Historisch betrachtet waren zuvor Spanien im Jahr 2023, Frankreich im Jahr 2021 und Portugal bei der Premiere des Wettbewerbs im Jahr 2019 die Champions. Die Konkurrenz im Kader um Erling Haaland, der aktuell 26 Jahre alt ist, stellt für Deutschland eine besondere Herausforderung dar. Die Aufmerksamkeit der Fans und Medien richtet sich nun auf die Ergebnisse der Auslosung, die den weiteren Verlauf der deutschen Kampagne bestimmt.