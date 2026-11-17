Das DFB-Los bestimmt die Nations League Viertelfinalpaarungen und den Starttermin der EM-Qualifikation 2028. Alle Details zu Setzlisten und potenziellen Gegnern.

Das sportliche Jahr 2026 neigt sich für die deutsche Nationalmannschaft einem vorläufigen Höhepunkt zu, doch die organisatorische Zukunft bleibt noch offen. Bundestrainer Christian Worn hat bereits zwei entscheidende Auslosungen im Kalender vermerkt, die das Schicksal der DFB -Elf für das kommende Jahr bestimmen werden. Diese Ziehungen legen nicht nur die Gegner in den K.-o.-Runden der Nations League fest, sondern definieren auch den zeitlichen Ablauf und die Struktur der Gruppenphase für die Europameisterschaft 2028.

Auslosung der Nations League Viertelfinalpaarungen

Am Freitag, dem 20. November, um 12 Uhr findet in Nyon in der Schweiz die wichtigste Ziehung für die nationale Auswahlstatt. Deutschland startet als Gruppensieger in die nächste Runde und genießt dabei den Status der gesetzten Mannschaft. Diese Positionierung sorgt für einen klaren Vorteil, da Top-Teams wie Frankreich, England und Portugal aus den möglichen Erstgegnern ausgeschlossen sind. Die DFB-Elf kann sich daher zunächst auf weniger bedrohliche Optionen konzentrieren.

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Trotz der Setzung bleiben die potenziellen Gegner für das Viertelfinale hochkarätig und stellen für jeden Trainer eine echte Herausforderung dar. Weltmeister Spanien sowie die Nationalteams aus Belgien und Dänemark stehen als mögliche Kontrahenten im Raum. Ein Zusammentreffen mit einer dieser Nationen würde ein echtes Kräftemessen bedeuten, das nicht nur sportlich, sondern auch taktisch höchste Aufmerksamkeit fordert. Die genauen Paarungen werden am Freitagmittag in der Schweiz bekannt gegeben.

Vorbereitung auf die EM-Qualifikation 2028

Einen Monat später, am 6. Dezember um 18 Uhr, findet in Belfast die nächste entscheidende Ziehung statt. Hier werden die Gruppen für die Europameisterschaft 2028 bestimmt, die vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2028 in Großbritannien und Irland ausgetragen wird. Die deutsche Nationalmannschaft hat bei dieser Veranstaltung eine sehr gute Ausgangslage, da die DFB-Elf zu den zwölf besten Teams der Rangliste gehört.

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Durch diese Platzierung ist Deutschland automatisch im ersten Lostopf untergebracht. Das bedeutet konkret, dass Duelle mit den stärksten Nationen der Kontinentalpolitik in der Gruppenphase zunächst ausgeschlossen sind. Dies bietet der Auswahl eine ideale Chance, die Qualifikation ohne frühe Rückschläge zu meistern. Die Struktur der Gruppen wird am 6. Dezember definitiv festgelegt.

Strategische Auswirkungen des Nations League Abschneidens

Der Ausgang des Viertelfinals der Nations League hat direkte und weitreichende Konsequenzen für den weiteren Qualifikationsweg. Wenn Deutschland es schafft, das Final Four der Nations League zu erreichen, verändert sich der Rhythmus der EM-Qualifikation grundlegend. In diesem Szenario steigt die DFB-Elf erst im September 2027 in die Qualifikation ein. Dies gibt der Mannschaft mehr Zeit zur Erholung und Vorbereitung.

Bei einem Sieg im Final Four wird die deutsche Mannschaft in eine Vierergruppe eingeteilt. Diese kompakte Struktur bietet den Vorteil, dass weniger Spiele absolviert werden müssen. Ein Viertelfinal-Aus hätte jedoch einen gegenteiligen Effekt. In diesem Fall beginnt die Qualifikation früher, und es ist auch eine längere Fünfergruppe möglich. Dieser Unterschied ist strategisch enorm wichtig für die Spielplanung.

Modus und Qualifikationsregeln für die EM 2028

Unabhängig vom genauen Gruppenmodus bleiben die Regeln für die Teilnahme an der Endrunde klar definiert. Die zwölf Gruppensieger der jeweiligen Qualifikationsgruppen qualifizieren sich direkt für die Europameisterschaft 2028. Zudem kommen die acht besten Gruppenzweiten in den direkten Kasten, was die Chancen auf einen Startplatz signifikant erhöht.

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Für die restlichen vier Teilnehmer der Endrunde werden zusätzliche Playoffs durchgeführt. Diese bieten auch Teams, die sich nicht direkt oder über die Beste-der-Zweiten-Regel qualifizieren konnten, eine letzte Chance auf den Einzug ins Hauptturnier. Die DFB-Elf muss also sicherstellen, dass sie entweder den Gruppensieg oder die Position eines der besten Gruppenzweiten erreicht, um den Umweg über die Playoffs zu vermeiden.