Nach dem Schock-Kollaps von Lisa Baum nominiert der DFB Sarai Linder für die Tour. Die 19-Jährige erholt sich, stabilisiert sich jedoch laut Arsenal.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht kurz vor ihrer Südamerika-Tour, doch die Abreise gestaltet sich anders als geplant. Das DFB -Talent Lisa Baum wird nicht zur Mannschaft stoßen, nachdem sie am vergangenen Sonntag im Spiel ihres Vereins FC Arsenal gegen West Ham United zusammengebrochen war. Die 19-Jährige wurde mit Atemnot ausgewechselt und schockierte die Fußballwelt mit den Bildern von ihrer Trage.

Nachnominierung von Sarai Linder bestätigt

Die Konsequenz des Gesundheitsnotfalls ist eindeutig: Lisa Baum reist nicht mit der deutschen Nationalmannschaft nach Südamerika. Am Dienstag treffen sich die nominierten Spielerinnen für die Tour, bei der die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück in Argentinien und gegen Peru in Rio de Janeiro antritt. Die Wolfsburgerin Sarai Linder wurde als direkte Nachrückerin für die frei gewordene Position in den Kader berufen und reist anstelle der verletzten Kollegin an.

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Medikalische Aufklärung durch den FC Arsenal

Die genauen Ursachen für den Zusammenbruch von Lisa Baum bleiben Gegenstand intensiver Untersuchungen. Der FC Arsenal und deren Trainerin Renée Slegers gaben am Sonntagabend zwar vorsichtige Entwarnung, bestätigten aber gleichzeitig, dass die Spielerin stabil sei und nun medizinisch überwacht wird. Laut Informationen durchläuft die Außenspielerin aktuell umfangreiche Tests, um sowohl die Auslöser als auch die möglichen Folgen des Vorfalls vollständig zu klären. Ziel der Medizin-Experten ist es, keine Details zu übersehen.

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Vorsichtsmaßnahme gegen extreme Belastungen

Die Nationalelf-Pause dient primär dem Schutz der Gesundheit von Lisa Baum. Es gilt, weitere physische Belastungen zu minimieren, die den Genesungsprozess gefährden könnten. Dazu gehören nicht nur intensive Trainingsinhalte und Spiele, sondern auch die weite Reise nach Südamerika. Ein entscheidender Faktor ist dabei der drastische Wetterwechsel, der Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius beinhaltet. Diese extreme Hitze stellt für eine sich noch erholende Athletin ein erhebliches Risiko dar und rechtfertigt die vorübergehende Ausklammerung aus dem Kader.

Erste Anzeichen auf Besserung vorhanden

Trotz der ernsten Ausgangslage gibt es positive Signale aus London. Dem Vernehmen nach geht es Lisa Baum bereits wieder deutlich besser als in der akuten Krisenphase. Die Ergebnisse der medizinischen Diagnostik sollen intensiv ausgewertet werden, bevor Entscheidungen für die Rückkehr in den aktiven Sport getroffen werden. Der FC Arsenal plant, am 11. Dezember wieder ein Spiel auszutragen. Bis zu diesem Termin wird die Entwicklung von Lisa Baum genau beobachtet, um eine sichere Wiedergeneigungsverfahren zu gewährleisten.