DFB-Nachwuchs unter Di Salvo: Großer Talentpool vor EM 2028

DFB-Coach Antonio Di Salvo lobt starken deutschen U21-Kader vor der EM 2028. Trotz Niederlage gegen Belgien sieht er den Nachwuchs auf dem richtigen Weg zu Olympia 2028.

Die U21-Nationalmannschaft Deutschlands steht unter der Leitung von Trainer Antonio Di Salvo in einer starken Position, bevor die große Bewährungsprobe im Sommer bevorsteht. Di Salvo betont, dass das Niveau des deutschen Nachwuchses in der Breite so hoch ist wie in keiner anderen Zeit der jüngeren Vergangenheit. Mit einem tiefen Pool an talentierten Spielern ist das Team gut gerüstet für die bevorstehende Europameisterschaft und die darauf folgenden Qualifikationsrunden für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Talentpool im Fokus der U21 Auswahl

Antonio Di Salvo hat offen zugegeben, dass der DFB derzeit über einen enorm großen Stamm an potenziellen Spielern verfügt, aus dem er schöpfen kann. Derzeit zählen dreißig bis fünfunddreißig Spieler sowie möglicherweise sogar noch mehr Athleten zum festen Kreis der U21-Auswahl. Dieser umfangreiche Pool ermöglicht es dem Trainerteam, flexibel auf verschiedene Situationen zu reagieren und die besten Kräfte für die wichtigste Juniorenmannschaft des Verbandes zusammenzustellen. Die Verfügbarkeit solcher Ressourcen ist ein starkes Indiz für die Struktur im deutschen Fußball.

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Di Salvo weist darauf hin, dass der Pool noch tiefer ist, als die offiziellen Listen suggerieren. Sollte es Spieler aus der A-Nationalmannschaft geben, die noch für die U21 spielberechtigt wären, würde die DFB-Auswahl über eine noch stärkere Truppe verfügen. Diese Verfügbarkeit von Talenten aus der höchsten Ebene bestätigt für den Trainer, dass der deutsche Fußball insgesamt wieder auf dem richtigen Weg ist und sich eine gesunde Entwicklung im Nachwuchsleistungszentrum abzeichnet.

Start in die EM-Qualifikation verläuft holprig

Der Einstieg in die wichtige Phase der Vorbereitung war für das Team um Antonio Di Salvo jedoch nicht ganz reibungslos. Das EM-Casting am Freitag begann mit einer unerwarteten Hürde, da die deutsche U21 den ersten großen Härtetest auf dem Weg zur Endrunde im Sommer in Serbien und Albanien nicht ganz ungeschlagen überstand. Trotz starker offensiver Ansätze und der Schaffung von Chancen unterlag die Mannschaft im Spiel gegen Belgien mit einem knappen Ergebnis von eins zu zwei.

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Trotz der Niederlage bleibt der Trainer unbesorgt. Di Salvo betonte, dass die Mannschaft etliche Torchancen nicht genutzt habe, aber keinen Vorwurf wegen der Leistung machen könne. Er sieht die aktuelle Phase als intensiv an und erklärte, dass er bewusst durchrotieren wollte, um verschiedene Spieler zu testen. Aus seiner Sicht war das Spiel gegen Belgien dennoch ordentlich und hat keinen Grund zur Besorgnis gegeben, da es Teil des Prozesses ist.

Neue Gesichter im Fokus des Trainers

Die Partie gegen Belgien bot auch die Chance, neue Talente zu integrieren. Spieler wie Cajetan Lenz und Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim sowie weitere Akteure erhielten unter Di Salvo ihre Debüt im Dress der U21. Insgesamt kamen gleich fünf Spieler in Essen zu ihrem ersten Einsatz für die Junioren-Auswahl. Diese Rotation ist Teil der Strategie, den Kader auf die Länge der bevorstehenden Turniere vorzubereiten und die Konkurrenzfähigkeit innerhalb der Gruppe zu stärken.

Der Trainer verzichtet dabei bewusst auf die Stammkräfte wie Torhüter Mio Backhaus oder Stürmer Max Moerstedt in diesem spezifischen Kontext, um den anderen Spielern Raum zu geben. Diese Maßnahme dient dazu, die Tiefe des Kaders zu prüfen und sicherzustellen, dass nicht nur die bekannten Namen, sondern auch die nachrückenden Talente unter Druck performen können. Es ist ein bewusster Schritt, um die Breite im deutschen Fußball zu nutzen.

Ausblick auf die U21 Europameisterschaft

Der Weg zur Endrunde der Europameisterschaft, die vom 16. Juni bis zum 3. Juli stattfindet, ist für das Team noch lang. Neben der Titeljagd geht es auch um die Vergabe der Olympia-Tickets für die Spiele in Los Angeles 2028. Di Salvo betont, dass er die bestmögliche Mannschaft zusammenstellen möchte, um diese doppelte Zielsetzung zu erfüllen. Die Form der Spieler und die Rückkehr von Verletzten werden entscheidend sein.

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Antonio Di Salvo wird die kommenden Spiele genau analysieren, um die Form der Athleten zu bewerten. Anschließend wird er entscheiden, wie viele Verletzte wieder zur Verfügung stehen und wie viele Spieler, die sich bereits fest in der Mannschaft gebissen haben, als Option in Frage kommen. Dieses Kaderpuzzle erfordert Fingerspitzengefühl, um die Balance zwischen Erfahrung und Nachwuchskräften optimal zu nutzen, um bei der EM und für die Olympia-Qualifikation die besten Chancen zu haben.