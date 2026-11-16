DFB-Nation League: Gruda trifft gegen Serbien und trifft auf Schweinsteiger

Brajan Gruda feiert sein Debüt im Trikot der DFB-Nationalmannschaft mit einem Tor. Im Vorfeld entstand eine besondere Begegnung mit Bastian Schweinsteiger.

Am kommenden Montag steht ein entscheidendes Spiel der Nations League auf dem Programm, in dem die deutsche Nationalmannschaft auf die Niederlande trifft. Das Match beginnt um 20:45 Uhr und wird live vom Sender ARD übertragen. Im Fokus des deutschen Aufgebots steht dabei der junge Flügelspieler Brajan Gruda, der mit nur 22 Jahren bereits für großes Aufsehen sorgt. Seine jüngste Leistung im Trikot der DFB -Elf hat die Medienlandschaft und die Fans gleichermaßen begeistert.

Debüt-Tor gegen Serbien beschert Gruda Aufmerksamkeit

Brajan Gruda absolvierte kürzlich sein erstes Pflichtspiel für die A-Nationalmannschaft und markierte diesen Moment mit einem direkten Torerfolg. Der 22-Jährige traf zum 3:1-Siegestand gegen die serbische Auswahl. Dieser schnelle und wirkungsvolle Einsatz führte dazu, dass die meisten Beobachter den Namen des Mainzer Offensivspielers nun fest im Gedächtnis haben. Seine Präsenz auf dem Feld bestätigte das hohe Potential, das ihm bereits zuvor zugeschrieben wurde.

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Schweinsteiger-Begegnung vor dem EM-Aus

Die Verbindung zu DFB-Legende Bastian Schweinsteiger, der mit 42 Jahren aktuell als TV-Experte auftritt, reicht weiter zurück als die aktuelle Popularität vermuten lässt. Vor zwei Jahren gehörte Gruda bereits zum Trainingsumfeld von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der heute 39 Jahre alt ist. Damals schaffte der Flügelspieler den Sprung in den finalen Kader für die heimische Europameisterschaft nicht. Dennoch war seine Integration in den Prozess der Nationalmannschaft bereits vor der EM spürbar.

Kuriose und sympathische Szene in Nürnberg

Eine besondere Anekdote aus der Vergangenheit verdeutlicht die familiäre Atmosphäre im Kader. Bei der letzten Vorbereitungspartie in Nürnberg gegen die Ukraine, die mit einem 0:0-Unentschieden endete, war Gruda Teil des Aufgebots, auch wenn er nicht auf dem Platz stand. Bei der Besichtigung des Spielfeldes stieß er auf sein Kindheitsidol Schweinsteiger und informierte umgehend seine Teamkollegen Thomas Müller und Leroy Sané von der Begegnung. Müller nahm sofort Kontakt zu Schweinsteiger auf und leitete die beiden zusammen.

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Fotomoment und Lob von der DFB-Legende

Nach einem kurzen Gespräch folgte die begehrte Fotostunde, die Sané festhielt. Die Szene sorgte im Internet für große Freude und wurde als besonders sympathisch wahrgenommen. Gruda erzählte später, dass er von der Aufregung ergriffen war, da der Kontakt zu einer deutschen Legende ein besonderes Erlebnis darstellt. Schweinsteiger habe ihm versichert, dass er mit seinen Leistungen in Mainz hervorragend aufgefallen sei und das Lob verdient habe.

Ausblick auf das Duell gegen die Niederlande

Mit dem Spiel am Montag gegen die Niederlande bietet sich die Chance auf ein Wiedersehen mit dem TV-Experten und alten Bekannten. Gruda hat sich in der aktuellen Saison in einer starken Form gezeigt, die den Blick auf die Zukunft schärft. Sollte die Leistung in der Nationalmannschaft weiter anhalten, könnte Schweinsteiger in Zukunft wieder vermehrt die Gelegenheit haben, mit dem aktuellen Shooting-Star zu interagieren. Die Erwartungen an das Match sind hoch, da beide Seiten um Punkte kämpfen.