DFB-Nationalliga: Deutschland empfängt Holland im Free-TV

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Holland wird am 16. November live im ARD-Free-TV und online gestrahlt. Experten und Zeitplan für die Nations League Begegnung in Berlin.

Am kommenden 16. November findet im Berliner Olympiastadion ein hochklassiges Duell der deutschen und niederländischen Fußball-Nationalmannschaften statt. Die Partie zählt zur UEFA Nations League und startet um 20.45 Uhr. Das Erste bietet die Übertragung kostenlos im Free-TV an, während auch digitale Streams das Spiel zugänglich machen.

Livestream und Sendetermin im Detail

Die ARD übernimmt die live Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Holland. Das Programm startet um 20.15 Uhr, was Fans eine halbe Stunde vor dem Anpfiff die Möglichkeit gibt, in die Stimmungen einzutauchen. Esther Sedlaczek moderiert die Sendung und wird dabei von Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Experte unterstützt. Tom Bartels kümmert sich um die Kommentierung des Geschehens auf dem Platz.

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Neben dem linearen Fernsehen können sich Interessierte auch online die Begegnung anschauen. Die ARD stellt ihren Live-Stream zur Verfügung, zusätzlich läuft das Spiel bei Joyn. Beide digitalen Angebote beginnen ebenfalls um 20.15 Uhr. SPORTBILD.de begleitet die Partie zudem mit einem detaillierten Live-Ticker, der alle Ereignisse rund um das DFB-Team und die Elftal verfolgt.

Tabelle und Qualifikationschancen für die DFB-Elf

Für die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp ist die Partie in Berlin entscheidend für das Erreichen des Gruppenzieles. Aktuell führt Holland die Gruppe vor dem letzten Spieltag mit elf Zählern an. Deutschland und Griechenland liegen beide bei jeweils acht Punkten. Die DFB-Elf kann nur Gruppensieger werden, wenn sie das Spiel gegen Holland gewinnt und Griechenland parallel nicht gegen Serbien siegt.

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Alternativ besteht die Möglichkeit, die Gruppe zu gewinnen, wenn die DFB-Jungs mindestens mit fünf Toren Vorsprung gegen die Niederlande siegen. Beide Nationen sind in Form, da sie ihre letzten Spiele erfolgreich beendeten. Am Freitag schlug die DFB-Elf Serbien klar mit 3:1. Die Niederländer präsentierten sich ebenfalls in Gala-Laune und feierten einen deutlichen 7:0-Sieg gegen Griechenland.

Rückblick und historische Begegnungen in der Gruppe

Das Hinspiel in Amsterdam endete Ende September mit einem 1:1-Unentschieden. Felix Nmecha brachte Deutschland in der Begegnung in Führung. Cody Gakpo rettete Holland erst in der Nachspielzeit einen Punkt und verhinderte eine Niederlage. Diese Erinnerung an die letzte Konfrontation unterstreicht die enge Konkurrenz zwischen den beiden Teams.

Die aktuelle Situation in der Nations League erfordert eine präzise Taktik und Disziplin von beiden Seiten. Die Niederlande wollen ihren Gruppensieg verteidigen, während Deutschland um jede Chance kämpft, die Gruppe anzuführen. Die Bedeutung des Spiels wird durch die historische Rivalität und die aktuellen Tabellenstände noch verstärkt. Fans können mit einem spannenden Match im Herzen Europas rechnen.