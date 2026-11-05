DFB-Nationalmannschaft: Jurgen Klopp nominiert 24 Spieler fur die Nations League

Jurgen Klopp setzt bei der DFB-Nationalmannschaft auf einen verkleinerten Kader. Die Nominierten fur die Nations League gegen Serbien und Holland stehen fest.

Die deutsche Nationalmannschaft steht unter der neuen Fuhrung von Bundestrainer Jurgen Klopp vor wichtigen Spielen in der Nations League. Nach den ersten vier Partien im September folgen am 13. November in Serbien und am 16. November in Berlin zwei weitere Pflichtauftritte gegen die Niederlande. Die Ergebnisse in den beiden Hauptstadten Thessaloniki und Belgrad haben die Grundlage fur die nun folgende Phase gelegt.

Kaderverkleinerung bei Jurgen Klopp

Jurgen Klopp hat klargestellt, dass er bei den nachsten beiden Spielen nicht auf einen GroBkader setzt. Wahrend der ersten Abstellungsphase im September hatte er insgesamt 44 Spieler getestet. Die neue Strategie sieht nun einen deutlich kleineren Kreis vor, der uber die nachsten Wochen analysiert und stabilisiert wird. Dies soll mehr Fokus und Kontinuitat in der Mannschaft bieten.

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24 Spieler im offiziellen Kader

Offiziell hat Jurgen Klopp 24 Spieler fur die beiden kommenden Spiele nominiert. Diese Zahl ist fest und lasst wenig Raum fur experimentelle Aufstellungen in letzter Minute. Die Entscheidung fallt im Sinne der Effizienz und der langfristigen Entwicklung des Teams unter der neuen Leitung. Die Spieler sollen sich in Ruhe vorbereiten konnen.

Ruckkehr von Niclas Fulkrug

Niclas Fulkrug kehrt nach einer Verletzungspause in den Kreis der DFB-Auswahl zuruck. Der 33-jahrige Sturmer zeigt in seiner aktuellen Spielzeit eine hervorragende Form und hat sein Comeback im Trikot des DFB verdient. Seine Ruckkehr wird als wichtiger Offensivimpuls gewertet, da die Angriffsreihe neue Optionen benotigt.

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Neue Talente und etablierte Stars

Neben etablierten Stars wie Jonas Urbig, Marc-André ter Stegen und Florian Wirtz fallen auch Neuzugange auf. Said El Mala schaffte es zum zweiten Mal in Folge in den Kader. Auch Debuanten wie Wael Mohya, Brajan Gruda und Finn Jeltsch bekommen eine Chance. Die Mischung aus Erfahrung und Jugend soll die Basis bilden.

Termine und Ort der Partien

Am Freitag, den 13. November, reist das Team nach Serbien. Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr. Am Montag, den 16. November, findet das abschlieBende Spiel in Berlin gegen die Niederlande statt. Auch dieses Match startet um 20.45 Uhr. Die Bedingungen sind unterschiedlich, doch die Anforderungen an die Spieler bleiben hoch.