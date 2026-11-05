DFB-Nationalmannschaft: Kaderbekanntgabe, Nations League und Nagelsmann-Comment

Jürgen Klopp nominiert die DFB-Nationalmannschaft für die Nations League. Rudi Völler erwartet Julian Nagelsmanns Rückkehr. Details zu Kader, Spielen und Tabellenstand.

Jürgen Klopp und das DFB-Team stehen im November vor einer entscheidenden Phase in der Nations League. Die Nationalmannschaft muss in ihren letzten beiden Spielen gegen Serbien und die Niederlande punkten, um den Einzug ins Viertelfinale zu sichern. Trainer Jürgen Klopp wird seinen reduzierten Kader am 5. November bekannt geben, da das Aufgebot diesmal deutlich kleiner ausfallen wird als bei seinem Debüt.

Entscheidende Spiele und Tabellenkonstellation

Die Partien in Belgrad und Berlin bilden den Gruppenabschluss der Nations League. Nur mit zwei Siegen kann sich die DFB-Auswahl noch den Einzug ins Viertelfinale sichern. Nach vier Spielen liegt der viermalige Weltmeister mit fünf Punkten nur auf dem dritten Platz hinter den Niederlanden und Griechenland, die jeweils acht Punkte auf dem Konto haben. Nur die ersten beiden Teams ziehen in die K.o.-Phase der Nationenliga ein.

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Gegen Griechenland hat das DFB-Team zudem den direkten Vergleich verloren, der bei Punktgleichheit zählt. Die Spiele endeten mit einem 0:1 und einem 0:0. Sollte das Klopp-Team den Einzug ins Viertelfinale verpassen, droht zudem ein schwierigerer Weg zur EM 2028. Der Druck auf die Mannschaft ist somit enorm, da der Fehler in der Vorrunde die Qualifikation erschweren würde.

Kaderänderungen und Spielerdebatten

Vor der Bekanntgabe am Donnerstag steht die Frage im Raum, ob Trainer Jürgen Klopp wieder auf Normalmaß gestutzte Kadermitglieder beruft. Laut Informationen von Sky hat auch Younes Ebnoutalib gute Chancen auf eine erneute Berufung, nachdem er in bestechender Form präsentiert wurde. Er hat in dieser Saison bereits zwölf Pflichtspieltreffer erzielt und soll dies nun offenbar durch die Rückkehr in den Kader belohnt bekommen.

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Paris Brunner wird dagegen vorerst nicht im Aufgebot erwartet. Besonders kontrovers diskutiert wird die Nominierung von Niclas Füllkrug. Kapitän Maximilian Undav erklärte nach dem 0:2-Spiel in der Auf, dass er keine Hoffnung auf eine Berufung für die Spiele gegen Serbien in Belgrad und gegen die Niederlande in Berlin habe. "Was soll ich sagen? Ohne Tore ist es schwer, dabei zu sein", sagte der Kapitän der Schwaben. Bereits für die ersten vier Spiele war er nicht nominiert worden.

Trainer Jürgen Klopp hatte kürzlich bei DAZN geäußert, dass er auf Niclas Füllkrug verzichtet, obwohl dieser in der Bundesliga ein Tor nach dem anderen schießt. "Wir haben eine Gegenwart, eine mittelfristige Zukunft und eine langfristige Zukunft. In der Gegenwart kann es natürlich funktionieren, mittelfristig unter Umständen auch. Langfristig, ja, also da müssen wir jetzt mal sehen", sagte der Bundestrainer. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kritisierte dies scharf und nannte einen Verzicht auf Fülle einen großen Fehler.

Niclas Füllkrug reagierte gelassen auf die Kritik. "Er hat Fakten aufgezählt, mehr nicht. Ich bin 33 und schießt ein Tor nach dem anderen. Das war ja ohne Meinung. Es hat mich überhaupt nicht extra motiviert", sagte der Routinier. Er betonte zudem: "Ich spiele nicht für eine Nominierung. Ich spiele für Werder. Ich kann nichts sagen, was soll ich sagen? Ich weiß ja nichts. Alles, was ich sage, kann falsch sein oder ist vorgegriffen. Wirklich: Es interessiert mich einfach nicht", so die Bremer Lebensversicherung.

Nagelsmann-Kommentar und Spielvorbereitung

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die aktuelle Situation um Julian Nagelsmann. DFB-Team-Koordinator Rudi Völler glaubt an ein schnelles Comeback von Julian Nagelsmann bei einer Top-Mannschaft. Diese Aussage setzt einen positiven Kontrast zu den aktuellen sportlichen Herausforderungen unter Jürgen Klopp.

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Die DFB-Auswahl trifft sich am 9. November zur Vorbereitung in Herzogenaurach. Das Spiel gegen Serbien in Belgrad findet am 13. November statt und wird nach einer UEFA-Strafe ohne Zuschauer ausgetragen. Am 16. November kommt es in Berlin zum Duell mit den Niederlanden.

Jürgen Klopp hat angekündigt, dass er zwei verschiedene Spiele nicht mit zwei verschiedenen Mannschaften austragen wird. Dies deutet auf eine stabilere Kaderzusammenstellung hin, die über die letzten beiden Spiele hinweg Bestand haben soll. Diefans und Medien beobachten die Nominierung vom 5. November mit großer Spannung, da sie den Grundstein für die weitere Saison legen wird.