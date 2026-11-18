Deutschland steigt als Gruppensieger der Nations League A2 ins Viertelfinale ein. DFB-Team und Bundestrainer Jürgen Klopp bereiten sich auf die Auslosung und die kommenden Spiele vor.

Die deutsche Nationalmannschaft hat die Vorrunde der Nations League als Gruppensieger der Liga A Gruppe A2 abgeschlossen. Das Team unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp sicherte sich den ersten Platz und qualifiziert sich damit für die nächste Runde des Wettbewerbs. Dies stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum ersten großen Turnier unter der neuen Ägide dar.

Entscheidender Dreiervergleich in Gruppe A2

Am Ende der Gruppenphase befanden sich Deutschland, die Niederlande und Griechenland alle auf elf Punkten. Eine einfache Punktezahl entschied nicht über die Reihenfolge, weshalb ein Dreiervergleich zwischen den drei Nationen durchgeführt wurde. Bei diesem Vergleich wurden ausschließlich die Ergebnisse der direkten Begegnungen dieser drei Teams herangezogen. Die Spiele gegen den Tabellenletzten Serbien blieben bei der Berechnung unberücksichtigt.

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In den direkten Duellen untereinander erzielte jedes Team aus Deutschland, den Niederlanden und Griechenland jeweils fünf Punkte über alle vier Spiele verteilt. Da sich die Punktequote also nicht unterschied, entschied am Ende die Tordifferenz über die Platzierung. Deutschland nutzte den knappen Vorsprung aus, der durch den Kantersieg im direkten Vergleich gegen die Niederlande erarbeitet wurde.

Obwohl die Niederlande zuvor mit einem klaren 7:0-Sieg gegen Griechenland eine deutliche Leistung zeigten, reichte dies am Ende nicht, um Deutschland in der Tabelle zu überholen. Der deutliche Sieg der Niederlande kostete Griechenland letztlich das Weiterkommen und bedeutete das Aus aus der Gruppe. Deutschland zog dank der besseren Tordifferenz am Team Elftal vorbei und sicherte sich den Gruppensieg.

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Stakeholder-Positionen und Auslosungsdetails

Als Gruppensieger trifft die deutsche Auswahl im Viertelfinale auf einen der Gruppenzweiten aus den drei verbleibenden Staffeln der Liga A. Diese Regelung führt dazu, dass das DFB-Team in dieser Runde auf keinen Fall auf die Mannschaften aus Frankreich oder England trifft. Es wird zudem verhindert, dass es zu einer direkten Wiederholung eines Duells aus der Gruppenphase kommt.

Ein erneutes Aufeinandertreffen mit den Niederländern ist im Viertelfinale somit ausgeschlossen. Drei potenzielle Gegner bleiben übrig, nämlich die Zweitplatzierten der Staffeln A1, A3 und A4. In der Gruppe A1 belegte Belgien den zweiten Platz. Aus der Gruppe A3 könnte Weltmeister Spanien als Gegner warten, das das entscheidende Spiel um den Gruppensieg gegen England verlor.

Ein weiterer möglicher Gegner ist Norwegen aus der Gruppe A4. Norwegen sicherte sich den zweiten Platz in einer dramatischen Partie in Dänemark auf den letzten Drücker. Die Auslosung für die Viertelfinalpartie findet am Freitag, dem 20. November, um 12:00 Uhr mittags in der UEFA-Zentrale in Nyon statt. Bei derselben Veranstaltung werden auch die Paarungen für die Relegationsspiele zwischen den Ligen A und B sowie B und C bekanntgegeben.

Zeitplan und Real-World-Impact der Spiele

Die Viertelfinals der Nations League sind für die erste Länderspielphase im kommenden März angesetzt. Die Hinspiele sollen zwischen dem 25. und 27. März 2027 ausgetragen werden. Die Rückspiele der Viertelfinalbegegnungen folgen daraufhin zwischen dem 28. und 30. März desselben Jahres. Dieser Zeitplan gibt dem Team von Jürgen Klopp klare Vorgaben für die Vorbereitung.

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Das Final Four, das die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Endspiel umfasst, ist für den Zeitraum zwischen dem 9. und 13. Juni vorgesehen. Die Vorbereitung auf dieses erste große Turnier steht im Fokus der Mannschaft. Der Erfolg in der Gruppenphase schafft die notwendige Basis für die weiteren Anforderungen im nationalen Wettbewerb.