Das DFB-Team droht in der Nations League das vorzeitige Aus. Wir analysieren alle mathematischen Szenarien, die den Einzug ins Viertelfinale ermöglichen oder zum Abstieg führen. Alle Zahlen und Termine im Detail.

Die deutsche Nationalmannschaft unter Trainer Julian K. Klopp befindet sich in einer angespannten Situation in der Nations League. Nach den ersten vier Spielen steht lediglich ein Sieg gegen Serbien (2:0), ein Unentschieden gegen die Niederlande (1:1) sowie ein Unentschieden und eine Niederlage gegen Griechenland (1:1 und 0:1) zu Buche. Mit nur fünf Punkten aus vier Partien droht der Mannschaft das vorzeitige Aus, ein Weiterkommen bleibt jedoch möglich.

Der Stand der Tabelle und die aktuellen Anforderungen

Zwei Spiele vor dem Ende der Gruppenphase hat Deutschland jeweils drei Zähler Rückstand auf die direkten Konkurrenten Niederlande und Griechenland. Um sich das Ticket für das Viertelfinale zu sichern, muss das Team um Julian K. Klopp mindestens eine dieser Nationen noch überholen. Der direkte Vergleich und die Punktgleichheit spielen dabei eine entscheidende Rolle für die finale Klassifizierung in der Gruppe.

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Nationale Wettbewerbe und Transfergerüchte um Tresoldi

Neben den internationalen Verpflichtungen bleibt der Blick auf nationale Entwicklungen nicht aus. FC Bayern München wird reportedly mit dem DFB-Youngster Nicolo Tresoldi in Verbindung gebracht, wobei ein möglicher Transfer schnell erfolgen könnte. Solche Transfergerüchte neben dem sportlichen Druck zeigen die komplexe Lage für junge Talente im deutschen Aufgebot, auch wenn die Euphorie nach der Klopp-Ankunft durch die knappen Resultate einen leichten Dämpfer erfahren hat.

Spezifische Spieltermine und direkte Duelle

Der gegen die Niederlande könnte Deutschland mit einem Sieg am 16. November noch gewinnen. Zuvor steht am 13. November das Duell mit Serbien an. Die Ergebnisse dieser beiden Partien sind entscheidend für die weitere Entwicklung. Selbst mit zwei Siegen ist das Weiterkommen nicht zu 100 Prozent sicher, da komplizierte Dreiervergleiche eintreten können, wenn alle drei Teams am Ende elf Punkte haben.

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Komplexe Szenarien und das Torverhältnis

Im Fall eines Dreiergleichstands kommen spezifische Regeln zum Tragen. Sollte die Niederlande Griechenland bezwingen und gegen Deutschland verlieren, während Griechenland gegen Serbien gewinnt, entscheidet das Torverhältnis. Deutschland könnte im Dreiervergleich auf dem letzten Platz landen, wenn es nur mit einem Tor Unterschied gegen die Niederlande gewinnt und die Elftal ebenfalls nur mit einem Tor Vorsprung gegen Griechenland gewinnt. In einem solchen Szenario scheidet das Team mit den wenigsten erzielten Toren aus, was für Deutschland derzeit ein Risiko darstellt.

Mathematische Möglichkeiten für das Viertelfinale

Deutschland könnte auch mit vier Punkten weiterkommen, wenn Griechenland seine letzten beiden Spiele gegen Serbien und die Niederlande verliert. Ein weiterer Weg führt über einen Sieg gegen Serbien und ein Remis gegen die Niederlande, vorausgesetzt, die Niederlande verlieren gegen Griechenland und das Torverhältnis ist besser. Gibt Deutschland das Spiel gegen die Elftal und remisiert gegen Serbien, wäre das Out bereits da, es sei denn, die Niederlande gewinnen gegen Griechenland nicht.

Folgen bei Gruppenplatz drei und den Abstiegs-Playoffs

Wenn Deutschland nur Gruppendritter wird, drohen die Abstiegs-Playoffs. Gehört das DFB-Team zu den beiden besten Gruppendritten in den vier Gruppen aus Liga 1, ist der Klassenerhalt geschafft. Bei den zwei schlechteren Gruppendritten muss man in den Playoffs gegen einen Gruppen-Zweiten aus Liga B antreten. Ein Abstieg in Liga B ist fix, sollte Serbien die beiden letzten Spiele gewinnen und Deutschland gegen die Niederlande maximal einen Punkt holen.