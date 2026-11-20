Jürgen Klopps DFB-Auswahl lost das Viertelfinale der Nations League 2027 aus. Das Duell mit Belgien bestimmt über den Einzug ins Final Four.

Die deutsche Nationalmannschaft hat unter Bundestrainer Jürgen Klopp die Herausforderung im Viertelfinale der Nations League offiziell erhalten. Am Freitag fand in der Uefa -Zentrale im schweizerischen Nyon die Auslosung der Begegnungen statt. Dabei steht fest, dass die deutsche Elf gegen Belgien antreten wird. Der Gewinn des Tickets für das Final-Four-Turnier wird damit zur zentralen Aufgabe für das Frühlingsquartal 2027.

Details zum Spielplan und Heimvorteil

Die entscheidenden Begegnungen für den Einzug ins Finale sind zwischen dem 25. und dem 30. März 2027 angesetzt. Das Turnierformat sieht Hin- und Rückspiele vor, was eine doppelte Konfrontation zwischen den Nationen erfordert. Besonders wichtig für die deutsche Taktik ist, dass Deutschland das Recht auf Heimvorteil im zweiten, entscheidenden Spiel besitzt. Dieser Vorteil war kein Automatismus, sondern wurde hart erarbeitet. Die DFB-Auswahl sicherte sich diesen Status durch eine dominante 5:0-Präsentation gegen Holland am vergangenen Montag. Mit diesem Sieg krönte sich die Mannschaft zudem zum Gruppensieger in der Nations League.

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Taktische Anforderungen und Trainer-Einschätzung

Belgien trat das Viertelfinal-Antritt als Gruppenzweiter an, wobei man hinter Frankreich den zweiten Platz belegte. Der Unterschied in der Gruppenphase prägt nun die Erwartungen an die K.o.-Runde. Schon vor der Auslosung stand für die Verantwortlichen fest, dass die deutschen Optionen auf Spanien, Belgien oder Norwegen beschränkt waren. Ein Wiedersehen mit dem Gruppengegner Holland war aufgrund der Turnierregeln ausgeschlossen. Jürgen Klopp zeigte sich angesichts der toughen Gegner gelassen. In einem Interview mit der ARD nach dem Spiel gegen Holland bezeichnete er die bevorstehenden Partien als harte Arbeit. Er erwähnte, dass er sich die Lotterie bereits angesehen habe und nur Bretter vorfinde, wofür er sich bereits jetzt freue.

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Historischer Kontext und weitere Partien

Das aktuelle Turnier bietet der DFB-Auswahl eine einzigartige Chance. Unter der Ägide von Jürgen Klopp will die Nationalmannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Titel der Nations League gewinnen. Die Referenzleistung der Vergangenheit zeigt das Potenzial der Konkurrenz: Im Vorjahr scheiterte die deutsche Elf erst im Halbfinale an Portugal. Die Iberer sicherten sich daraufhin im Finale gegen Spanien den Titel, und das sogar im Elfmeterschießen. Neben dem Duell Deutschlands umfassen die weiteren Viertelfinalbegegnungen einen Spanier-Franzosen-Kampf. Norwegen trifft auf England, während Deutschlands bisheriger Gruppenrivale Holland gegen Portugal duelliert.

Szenarien für das Final Four

Die Struktur der kommenden Monate eröffnet verschiedene Pfade ins Finale. Sollte die DFB-Elf das Viertelfinale gegen Belgien überstehen, wartet im Halbfinale eine weitere Hürde. Dort trifft man auf den Sieger der Partie zwischen England und Norwegen. Ein Weg ins Finale wäre somit sehr anspruchsvoll, da hier zwei starke europäische Kräfte aufeinandertreffen. Im Finale selbst würden die Deutschen möglicherweise auf Welt- und Europameister Spanien oder Frankreich treffen. Diese Gegner repräsentieren die Spitze des europäischen Fußballs und stellen die höchste Hürde dar, um den gewünschten Titelgewinn einzufahren.