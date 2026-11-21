Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt die Gruppe als Sieger und trifft im Viertelfinale der Nations League auf Belgien. Bundestrainer Jürgen Klopp freut sich auf den starken Gegner.

Die deutsche Nationalmannschaft hat die Gruppenphase der Nations League als Gruppensieger abgeschlossen und damit die Qualifikation für das Viertelfinale perfekt gemacht. Das für das weitere Turnier entscheidende Losverfahren hat das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp mit einem direkten Nachbarn konfrontiert, der im Ausland spielt. Somit wartet auf die DFB-Auswahl im weiteren Verlauf des Wettbewerps Belgien als direkter Gegner. Auch Spanien und Norwegen waren im Raum stehende alternative Gegner gewesen, die das Los jedoch verschont hat.

Klopps Reaktion auf das Los und die Vorbereitung

Bundestrainer Jürgen Klopp äußerte sich nach der Bekanntgabe des Losverfahrens sehr positiv über den gezogenen Gegner. Gegenüber DFB.TV erklärte er, dass er mit dem Ergebnis durchaus zufrieden sei und sich auf das Duell gegen Belgien freue, da es sich um einen starken Gegner handle. Der Trainer betonte zudem, dass Belgien auch unter einem neuen Trainer bestehe und in der Nations League bereits tolle Spiele geliefert habe. Zudem habe er die Möglichkeit, einige der belgischen Spieler sehr gut zu kennen, was die Einschätzung der Konkurrenz erleichtert.

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Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Austragung des Hinspiels. Weil das DFB-Team die Gruppenphase als Erster abschloss, findet das Rückspiel des Viertelfinales in Deutschland statt. Jürgen Klopp stufte diesen Umstand jedoch nicht automatisch als reinen Vorteil ein. Er betonte, dass man diesen Umstand erst zu einem Vorteil machen müsse, warnte aber davor, das Auswärtsspiel in Belgien in ein Nachteil umzuwandeln. In einem Spiel könnten ganz viele Dinge passieren, die den Ausgang des Duells entscheiden könnten.

Strategischer Fokus auf das Hinspiel in Belgien

Der 59-jährige Trainer plante eine klare taktische und mentale Aufteilung der Vorbereitung auf das Doppel-Hemden-Duell. Die deutsche Mannschaft wird sich ab einem gewissen Moment ganz intensiv auf das Hinspiel in Belgien vorbereiten. Erst nach Abschluss dieses Spiels werde man sich mit dem Rückspiel auseinandersetzen. Die aktuelle Phase diene dazu, auf das Auswärtsspiel herumzudenken und erste Ideen für die Taktik zu entwickeln. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass kein Druck durch vorzeitige Gedanken an das Rückspiel entsteht, der die Leistung im ersten Spiel beeinträchtigen könnte.

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Für den Fall eines Erfolges gegen Belgien ist die Qualifikation für die Endrunde des Wettbewerbs möglich. Diese Endrunde wird vom 9. bis 13. Juni 2027 ausgetragen. Sollte sich das DFB-Team durchsetzen, steht im Halbfinale der Weg gegen einen der Sieger der anderen Paarung frei. In den anderen beiden Viertelfinals treffen Spanien auf Frankreich sowie die Niederlande auf Portugal. Mit diesen Teams würde Deutschland in einem möglichen Finale der Endrunde konfrontiert werden.

Entscheidung in Gruppe A2 durch Tordifferenz

Die Qualifikation für das Viertelfinale war nicht vorherbestimmt, da Deutschland, die Niederlande und Griechenland die Gruppe A2 der Nations League allesamt mit elf Punkten beendeten. Ein Dreiervergleich zwischen diesen drei Nationen musste über die finale Platzierung entscheiden. Dabei wurden ausschließlich die Ergebnisse der drei Länder untereinander betrachtet; die Resultate gegen den Tabellenletzten Serbien wurden ausgeklammert. In diesem direkten Vergleich sammelte jedes Team gegen die beiden anderen jeweils fünf Punkte aus den vier Spielen.

Am Ende gab die Tordifferenz den Ausschlag für die Platzierung. Deutschland zog dank des Kantersieges gegen die Niederlande noch an der Elftal vorbei. Dies geschah, obwohl die Niederlande zuvor ein 7:0 gegen Griechenland erzielt hatten. Diese Abreibung der griechischen Nationalmannschaft kostete schließlich die Griechen das Weiterkommen und sicherte Deutschland den ersten Platz in der Gruppe. Die Entscheidung fiel also erst im direkten Duell der Tabellenersten.

Zeitplan der Viertelfinals und der Endrunde

Die Viertelfinals der Nations League werden in der ersten Länderspielphase im kommenden März ausgetragen. Die Hinspiele der Achtelfinal-Paarungen steigen zwischen dem 25. und 27. März 2027. Die Rückspiele der Viertelfinals finden dann zwischen dem 28. und 30. März 2027 statt. Dieser Zeitplan definiert die nächsten konkreten Termine für die deutsche Nationalmannschaft und ihre Gegner.

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Das Final Four mit den beiden Halbfinals, dem Spiel um Platz drei und dem Finale ist für den Zeitraum zwischen dem 9. und 13. Juni vorgesehen. Dieser Zeitraum bleibt für die deutschen Spieler und das Trainerstab das langfristige Ziel, sofern die Hürde im März gegen Belgien genommen wird. Die Struktur des Wettbewerbs sieht somit eine intensive Phase im Frühjahr vor, gefolgt von der finalen Entscheidung im Frühsommer 2027.