DFB-Nationalteam gegen Serbien und Niederlande: Jurgen Klopfs Kaderstrategie

Jürgen Klopp nominiert 24 Spieler für die Nations-League-Playoffs gegen Serbien und die Niederlande. Mit Mohya und Füllkrug setzt der Bundestrainer auf frischen Wind und taktische Intensität.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht im November vor einer entscheidenden Phase im Turnierverlauf der UEFA Nations League. Bundestrainer Jürgen Klopp hat seinen Kader für die beiden letzten Gruppenspiele gegen Serbien und die Niederlande bekannt gegeben, um den Einzug ins Viertelfinale zu sichern. Die Spiele finden am 13. November in Belgrad und am 16. November in Berlin statt. Diese Begegnungen sind entscheidend für die Platzierung in den jeweiligen Ligen und die Qualifikation für die künftige Turnierstruktur.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte die Aufstellung der Auswahl, wobei Jürgen Klopp bewusst 24 Profis berufen hat. Dieses Vorgehen weicht von der normalen Praxis ab, da das Reglement für das Spieltagsaufgebot lediglich 23 Spieler zulässt. Der 56-jährige Trainer nutzt den 24. Platz strategisch, um aufstrebende Talente wie Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach im Trainingsalltag zu beobachten, ohne sie direkt in das endgültige Aufgebot für das Wochenende zwingen zu müssen. Diese Maßnahme erlaubt es dem DFB, den Kader flexibel zu halten und junge Spieler unter Hochdruckbedingungen einzubinden.

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Taktische Schwerpunkte und Personelle Entscheidungen

Jürgen Klopp plant mit einer hohen intensiven Balljäger-Methode, die bereits im ersten Camp in Herzogenaurach etabliert wurde. Taktisch soll an die Leistungen aus dem Hinspiel in München angeknüpft werden, wo die Nationalmannschaft mit 2:0 gegen Serbien siegte. Die Vorbereitung konzentriert sich darauf, diese hohe Pressing-Intensität aufrechtzuerhalten, um im Auswärtsspiel in Belgrad und im Heimspiel in Berlin die Kontrolle über das Spielgeschehen zu behalten. Coach Klopp betont, dass sein Matchplan perfekt zur Spielweise der Mannschaft passt, was auch von Torwart Marc-André ter Stegen bekräftigt wird.

In der Personalie Manuel Neuer gibt es eine klare Positionierung des Trainers. Neuer tritt als Nummer eins ins Turnier und wird von Klopp von Beginn an als Stammtorwart eingeplant. Der 38-jährige Bayern-Torhüter hat die Entscheidung seines Trainers akzeptiert, obwohl er in der Vergangenheit, insbesondere nach seiner Rückkehr ins Team, Momente empfand, in denen er sich Chancen genommen fühlte. Ter Stegen würdigt Neuers Status als einen der besten Torhüter aller Zeiten, was die Hierarchie im Tor klar definiert und Konflikte um den Platz reduziert.

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Belastungssteuerung und neue Talente im Kader

Neben den etablierten Stars setzt Jürgen Klopp auf gezielte Neuerungen und Entlastungsmaßnahmen. Said El Malawar fehlt aufgrund von Belastungssteuerungsgründen im aktuellen Aufgebot. Dies öffnet die Tür für andere Akteure, darunter der Rückkehrer Niclas Füllkrug, der wieder in die Nationalelf berufen wurde. Füllkrug ist ein erfahrener Stürmer, der dem Team offensive Stabilität verleihen soll. Seine Nominierung signalisiert den Willen des Trainers, auf bewährte Qualität zurückzugreifen, um die Erfolgsaussichten in den kritischen Finalspielen der Gruppenphase zu maximieren.

Ein weiteres Highlight im 24er-Kader ist Wael Mohya, der als Ausnahmetalent von Borussia Mönchengladbach eingeladen wurde. Der junge Spieler bereitet sich seit Montag im Trainingsquartier in Herzogenaurach auf die Partien vor. Für Mohya besteht die Chance, bei den Spielen am 13. und 16. November sein Länderspieldebüt zu feiern. Er hat noch kein einziges Spiel für die Nationalelf absolviert, was seine Aufnahme in den erweiterten Kader umso bedeutsamer macht. Klopp nutzt diese Gelegenheit, um neue Gesichter im Team zu integrieren und die Altersstruktur der Auswahl zu überprüfen.

Spielbedingungen und die Situation um Torwart Neuer

Die Bedingungen in Belgrad sind aufgrund einer UEFA-Strafe gegen den serbischen Verband ungewöhnlich. Es wird erwartet, dass das Spiel vor einer Art Geisterkulisse stattfindet, da nur 5000 einheimische Kinder ins Stadion dürfen. Der DFB hat von seinem 200 Karten umfassenden Kontingent lediglich 50 Tickets an seine treuesten Fans abgegeben. Dies reduziert die Anzahl der ausreisenden deutschen Unterstützer erheblich und verändert die Atmosphäre im Stadion grundlegend. Das Team muss sich daher auf eine andere sportliche Herausforderung als gewohnt einstellen, bei der der sportliche Faktor im Vordergrund steht.

Hinter den Kulissen wird auch über die vergangene und künftige Karriere von Manuel Neuer diskutiert. Seine Verletzungspause vor der WM 2026 und die daraus resultierende Aussetzung haben für Diskussionen gesorgt. Neuer selbst gab an, bei einer möglichen Teilnahme nur 90 bis 95 Prozent Fitness erreicht zu haben, was er als zu hohes Risiko für ein großes Turnier wertete. Diese Erfahrungen prägten die letzte Zeit, doch nun ist er wieder fit und bereit, als Führungspersönlichkeit im Tor zu agieren. Die EM 2028 ist für ihn noch kein Thema, da er sich zunächst auf die unmittelbaren Aufgaben konzentriert.