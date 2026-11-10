Dfb-Nationalteam: Klopps Top-Elf für die Nations League

Bundestrainer Jürgen Klopp stellt für die Länderspiele gegen Serbien und Holland eine klarere Starting XI zusammen. Analyse der Schlüsselpositionen und Taktik.

Die zweite Länderspielphase unter der Ägide von Jürgen Klopp markiert einen signifikanten Wendepunkt in der Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft. Am heutigen Montag findet die Zusammenkunft der Auswahl in Herzogenaurach statt, wobei der Fokus nun von der breiten Testphase auf die spezifische Formation der Startelf gerichtet ist. Nach dem umfangreichen XXL-Kader mit 44 Spielern im September und Oktober hat die Truppe sich nun auf 24 Akteure verjüngt. Dies signalisiert eine klare Absicht, die taktischen Ideen für die Europäische Meisterschaft 2028 zu konkretisieren und die beste Aufstellung zu identifizieren.

Tor und Abwehr: Klare Prioritäten bei den Defensivposten

Marc-André ter Stegen hat sich als unangefochtenes Torwart-Talent für den Start etabliert, nachdem der 34-Jährige die klare Nummer eins ist. Jonas Urbig, der 23-jährige Torwart von Bayern München, war bei den vorangegangenen Spielen zweimal eingesetzt und hielt beide Male die Null. Diese Leistungen machen ihn zu einem ernsthaften Herausforderer, besonders durch die Verletzung von Manuel Neuer, die Urbig die Chance gibt, sich als Nummer eins bei Bayern zu positionieren und Druck auf ter Stegen auszuüben. In der Innenverteidigung sind Jonathan Tah mit 30 Jahren und Nico Schlotterbeck mit 26 Jahren als feste Größen gesetzt. Auf der rechten Seite sorgte Philipp Treu, 25 Jahre alt, mit starken Auftritten dafür, dass er vor Ridle Baku, 28 Jahre alt, bevorzugt wird. Auf der linken Flanke führt Nathaniel Brown, 23 Jahre alt, das Feld vor Maxi Mittelstädt, 29 Jahre alt. David Raum, 28 Jahre alt, fällt diesmal aufgrund der Konkurrenz komplett weg.

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Mittelfeldstruktur: Kimmich und die jungen Talente

Die Diskussion um die Aufstellung im zentralen Mittelfeld war intensiv, als Joshua Kimmich, der 31-jährige Kapitän, in Abwesenheit überzeugende Leistungen von Aleks Pavlovic und Tom Bischof sah. Beide jungen Bayern-Stars, 22 und 21 Jahre alt, dominierten die Spiele. Kimmich hat sich jedoch seitdem mit gewohnten guten Leistungen bei Bayern zurück ins Geschehen gespielt und gilt nach wie vor als die erste Wahl neben Pavlovic. Felix Nmecha, 26 Jahre alt, bleibt ein starker Konkurrent, dürfte aber aktuell hinter Pavlovic einrücken. Florian Wirtz, 23 Jahre alt, wird seine Position als kreative Kraft auf der Zehn behaupten, da ein Ersatz für ihn nicht in Sicht ist.

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Offensive Dynamik: Duelle auf den Flügeln und im Sturm

Auf den Außenbahnen zeigen neue Spieler große Ambitionen. Derry Scherhant, 23 Jahre alt, der Neuling vom SC Freiburg, hat mit viel Elan in den ersten Spielen unter Klopp überzeugt und führt damit Said El Mala, 20 Jahre alt, vom 1. FC Köln, an. Auf der rechten Angriffsseite wird es besonders spannend: Lennart Karl, 18 Jahre alt, steht gegen Brajan Gruda, 22 Jahre alt, aus Leipzig, im direkten Duell. Gruda fehlte beim letzten Mal wegen Krankheit, zeigte im Klub jedoch Top-Form und wird sicherlich Einsatzzeit erhalten. Karl ging in der Saison auf und ab, zeigte aber eine aufsteigende Leistungskurve und profitiert von seiner starken WM-Vergangenheit. Vorne etabliert sich Kai Havertz, 28 Jahre alt, als feste Größe. Niclas Füllkrug, 33 Jahre alt, wird als Super-Joker oder Alternative bei tiefstehenden Gegnern wie Serbien eingesetzt, während Younes Ebnoutalib, 23 Jahre alt, weitere Entwicklung durch Spielzeit erhält.

Ausblick auf die Partien in Serbien und gegen Holland

Die ersten vier Spiele unter Jürgen Klopp endeten nur mit einem Sieg, was die Dringlichkeit der nächsten Aufgaben unterstreicht. Um in der Nations League weiterhin ein ernsthaftes Wort mitzureden, sind in Serbien am 13. November und gegen Holland am 16. November zwingend zwei Siege notwendig. Die festgelegte Top-Elf soll nun zeigen, ob die taktischen Grundlagen für die EM 2028 tragfähig sind. Die Leistung der einzelnen Akteure wird maßgeblich dazu beitragen, ob die Mannschaft die Qualifikation sicher gestalten kann.