Nach Gruppensieg in A2 erreicht die deutsche Nationalmannschaft das Viertelfinale. Bundestrainer Jürgen Klopp trifft im März 2027 auf Belgien für die Endrunde im Juni.

Die deutsche Nationalmannschaft hat die Qualifikation für das Viertelfinale der UEFA Nations League erfolgreich abgeschlossen. Als Gruppensieger der Gruppe A2 tritt das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp nun im März 2027 gegen Belgien an. Der Weg ins Halbfinale und letztlich zur Endrunde im Juni 2027 ist damit geebnet.

Torverdacht entscheidet Gruppensieg für Deutschland

Der finale Gruppensieg in der Nations League resultierte aus einem engen Dreiervergleich zwischen Deutschland, den Niederlanden und Griechenland. Alle drei Teams beendeten die Gruppenphase mit jeweils elf Punkten, weshalb die direkte Konfrontation sowie die Tordifferenz den Ausschlag gaben. Dabei wurden die Ergebnisse gegen den Tabellenletzten Serbien nicht in die Bewertung einbezogen. Im Dreiervergleich unter den führenden Nationen erzielte jedes Team fünf Punkte aus vier Spielen, sodass am Ende die bessere Tordifferenz den Unterschied machte. Ein knapper Sieg gegen die Niederlande reichte Deutschland, um an der Elftal vorbeizuziehen, obwohl diese zuvor mit 7:0 gegen Griechenland triumphierte. Griechenland schied aufgrund dieser Abreibung aus der weiteren Konkurrenz aus.

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Jürgen Klopp zeigt sich zufrieden mit dem Losverfahren

Bundestrainer Jürgen Klopp kommentierte das Losverfahren für das Viertelfinale positiv. Gegenüber dem Sender DFB.TV erklärte er, dass er sich auf den Gegner aus dem Nachbarland freut. Belgien gilt als starker Kontrahent, der in der Nations League bereits beeindruckende Leistungen gezeigt hat. Der Trainer betonte, dass er einige der belgischen Spieler aus früheren Engagements sehr gut kenne. Spanien und Norwegen wären ebenfalls als mögliche Gegner in Betracht gekommen, doch der Fokus liegt nun klar auf der belgischen Elf. Klopp äußerte seine Zufriedenheit mit der Situation und zeigte sich motiviert für die kommende Herausforderung.

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Vor- und Nachteile durch das Heimrecht im Hinspiel

Da Deutschland die Gruppe als Erster abgeschlossen hat, findet das Rückspiel der Viertelfinalserie im eigenen Land statt. Dieser Umstand bietet taktische und psychologische Vorteile, die das Team nutzen muss. Klopp warnte jedoch davor, das Auswärtsspiel in Belgien als reinen Nachteil zu sehen. In einem einzigen Spiel könnten viele unvorhersehbare Faktoren eine Rolle spielen. Das Trainerteam wird sich intensiv auf das Spiel in Belgien vorbereiten und Ideen für die Rückkehr entwickeln. Eine过早e Fokussierung auf das Rückspiel soll vermieden werden, um die volle Konzentration auf das bevorstehende Auswärtsspiel zu legen.

Ablauf der Playoff-Runde und Finalturnier

Die Viertelfinals der UEFA Nations League finden in der ersten Länderspielphase im kommenden März 2027 statt. Die Hinspiele sind für den Zeitraum vom 25. bis 27. März 2027 angesetzt. Die Rückspiele folgen kurz darauf zwischen dem 28. und 30. März 2027. Sollte sich die deutsche Nationalmannschaft gegen Belgien durchsetzen, qualifiziert sie sich für die Endrunde. Diese Final Four Phase wird vom 9. bis 13. Juni 2027 ausgetragen. In den anderen Paarungen treffen Spanien auf Frankreich sowie die Niederlande auf Portugal, wobei die begegnenden Teams erst im Finale aufeinandertreffen könnten.