DFB-Nationenliga: Kaderupdate und Taktik für Finale gegen Niederlande

DFB-Team reist nach Berlin: Jürgen Klopp stellt Aufstellung gegen Niederlande vor. Schlotterbeck, Gruda und Wirtz im Fokus. Alle Infos zum Kader.

Jürgen Klopp und das DFB -Team stehen mit dem Spiel gegen die Niederlande in der Nations League vor der entscheidenden Partie. Das Rückspiel am vergangenen Montag im Berliner Olympiastadion diente dem Einzug ins Viertelfinale. Die Nationalmannschaft beendete die Vorrunde mit klarem Fokus auf den sportlichen Abschluss.

Aufstellung und Taktik in Berlin

Das DFB-Team wird für das Duell gegen den Erzrivalen aus den Niederlanden in Berlin keine größeren personellen Umbauten vornehmen. Trainer Jürgen Klopp greift auf die erfolgreiche Aufstellung vom 3:1-Sieg in Serbien zurück. Zwei Änderungen im Kader sind für das Spiel geplant, um den langen Bällen der serbischen Mannschaft entgegenzuwirken.

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Florian Wirtz wird voraussichtlich erneut in der Startelf stehen. Der Leverkusener hat den Bundestrainer mit seinem traumhaften Solo-Tor in Belgrad überzeugt. Kai Havertz bleibt die Nummer eins unter den Stürmern und führt die Hierarchie an. Die Niederländer werden versuchen, das Spiel spielerischer und flacher zu gestalten, wie beim 7:0-Sieg gegen Griechenland.

Verletzungssorgen bei Oranje

Die Niederländer müssen auf Ersatzkapitän Frenkie de Jong verzichten. Der 29-Jährige leidet unter leichten körperlichen Beschwerden und reist nicht nach Berlin. De Jong hatte zuvor die Kapitänsbinde von Virgil van Dijk übernommen und überzeugte auf ganzer Linie. Der dänische Coach Xavi griff auf Joey Veerman als sturmesstarkes Duo im Mittelfeld zurück.

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Die Elftal führt die Gruppe A2 mit elf Punkten an. Vor dem letzten Spieltag lagen sie drei Punkte vor Griechenland und Deutschland. Durch den hohen Sieg war die Qualifikation für das Viertelfinale für die Niederländer so gut wie sicher. Deutschland hat die Chance auf den Gruppensieg weiterhin in der eigenen Hand.

Kaderentscheidungen und Debüts

Jürgen Klopp setzt beim Spiel in Serbien auf Brajan Gruda als möglichen Debütanten. Der junge Spieler von RB Leipzig erhielt den Vorzug vor weiteren Kandidaten. Der 22-Jährige hat in der laufenden Bundesliga-Saison bereits vier Tore vorbereitet. Klopp gilt als großer Fan des Talents, das sein Debüt für die Nationalmannschaft feiern würde.

Borussia Mönchengladbach reiste mit dem DFB-Team nach Belgrad, stand aber nicht im Spieltagskader. Der Verband darf laut Reglement nur 23 Profis benennen. Klopp nutzt den Kaderplatz 24 für aufstrebende Talente, die er im Training beobachten möchte. Mohya bereitete sich mit der Nationalelf auf das Spiel vor.

Geisterspiel und Torhüterkonkurrenz

Das Spiel in Serbien fand unter extremen Bedingungen statt. Wegen einer UEFA-Strafe gegen den serbischen Verband durften nur 5000 einheimische Kinder ins Stadion. Der DFB hat 50 seiner 200 Tickets an treue Fans abgegeben. Erwartet wurde eine Art Geisterkulisse.

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Manuel Neuer geht als Nummer eins in die Länderspielpause. Trainer Jürgen Klopp plante von Anfang an mit dem Ex-Gladbacher. Neuer sagte, es tue gut, das entgegengebrachte Vertrauen zu spüren. Die Konkurrenzsituation mit Marc-André ter Stegen wurde als akzeptiert dargestellt, obwohl es Momente gab, in denen ter Stegen mehr Chancen gewünscht hätte.