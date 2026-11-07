DFB-Nations-League: Deutsche Auswahl startet in Liga A gegen Serbien und Griechenland

Die deutsche Fußballnationalmannschaft startet in der Nations League Saison 5 in Liga A. DFB-Team trifft auf Niederlande, Griechenland und Serbien. RTL und ARD zeigen Spiele im Free-TV.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft tritt in der fünften Spielzeit der UEFA Nations League in der höchsten Liga A an. Das DFB-Team unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp absolviert seine Gruppenspiele in der höchsten Kategorie und beginnt mit einem Auswärtsspiel in den Niederlanden. Anschließend folgen Begegnungen gegen Griechenland und Serbien in der Gruppe 2.

Der Wettbewerb dient der UEFA als Ersatz für unbedeutende Freundschaftsspiele und hat seit der Einführung in der Saison 2018/19 einen klaren Charakter als sportlicher Wettbewerb angenommen. Nach den Hin- und Rückspielen, die bis Mitte November stattfinden, schließt sich die K.o.-Runde an, die zum bekannten Final-Four-Turnier führt. Amtierender Titelträger ist Portugal, das im Juni 2025 im Finale in München Spanien im Elfmeterschießen mit 5:3 bezwang.

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Auswirkungen auf EM-Qualifikation 2028

Ein Gruppensieg in der Nations League bietet der Deutschen Fußballnationalmannschaft eine entscheidende Sicherheitschance für die Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland. Sollte die direkte Qualifikation in der jeweiligen Qualifikationsgruppe nicht gelingen, erlaubt ein erfolgreicher Abschluss in der Nations League einen zweiten Anlauf. Jeder Gruppensieger verfügt über ein Playoff-Ticket, um die Endrunde zu erreichen. Die Gruppeneinteilung der EM-Qualifikation wird maßgeblich von den Ergebnissen in der Nations League beeinflusst.

Übertragungsrechte und Sender

Die Rechte für die Übertragung der Spiele der deutschen Auswahl teilen sich mehrere broadcaster auf. Das DFB-Team wird im Free-TV gezeigt, wobei RTL drei Gruppenspiele und ARD sowie ZDF die restlichen drei Partien übertragen. Ausgewählte Spiele der Finalrunde werden ebenfalls von RTL im Free-TV gesendet. Für das gesamte Turnier, mit Ausnahme der deutschen Gruppenspiele, ist der Streaming-Dienstleister DAZN zuständig, wobei ein kostenpflichtiges Abo erforderlich ist. Auch für die deutschen Partien auf RTL+ wird ein Abonnement benötigt.

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Spielstruktur und Ligasystem

Die teilnehmenden Nationalmannschaften sind in Vierer-Gruppen aufgeteilt. Vier dieser Gruppen bilden jeweils eine eigene Liga, bezeichnet als Liga A bis C. Die Liga D ist anders strukturiert und besteht lediglich aus zwei Gruppen mit jeweils drei Teams. Im Viertelfinale treffen die vier Gruppenersten der Liga A auf Gruppenzweite aus anderen Gruppen der Liga A. Die genauen Paarungen werden per Losverfahren ermittelt, wobei vier Mannschaften das Finalturnier im Juni erreichen.

Änderungen zur Saison 2028

Ab der Saison 2028/29 wird die Struktur der Nations League grundlegend verändert. Der Wettbewerb wird von vier auf drei Ligen minimiert, sodass eine Liga zukünftig aus 18 Teams bestehen wird. Der Auf- und Abstieg erfolgt dann nach einer neuen Regelung. Die zwei besten Gruppendritten bleiben in der Liga A, während die übrigen Gruppendritten und die zwei besten Gruppenvierten die Playoffs gegen die Gruppenzweiten der Liga B bestreiten.

Positionen und taktische Einschätzung

Bundestrainer Jürgen Klopp hat vor dem Auftakt der Deutschen Fußballnationalmannschaft in Amsterdam klargemacht, dass das Team im Idealfall gut spielen muss. Der Fokus liegt auf dem Gruppensieg als strategisches Netz für die kommende Europameisterschaft. Die Diskussion um Spieler wie Joshua Kimmich betitelt der Trainer als unnötig und will sich nicht darauf einlassen. Die Deutsche Fußballnationalmannschaft muss ihre Leistungen konsequent auf das Spiel gegen die Niederlande, Griechenland und Serbien ausrichten, um die direkten Playoff-Plätze zu sichern.