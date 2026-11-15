DFB-Nations-League-Start 2024: Deutschland trifft auf Griechenland und Serbien

Deutschland startet in die UEFA Nations League 2024/25. Bundestrainer Julian Klopp führt die Mannschaft gegen die Niederlande, Griechenland und Serbien. Alle Infos zum TV-Sender DAZN, RTL, ARD und ZDF.

Die Deutsche Fußballnationalmannschaft unter der Leitung von Bundestrainer Julian Klopp bereitet sich intensiv auf den Start in die UEFA Nations League der Saison 2024/25 vor. Das DFB-Team tritt in der höchsten Spielklasse, der Liga A, in der Gruppe 2 an und hat sich im Vorfeld mit schwierigen Aufgaben konfrontiert sehen müssen. Der Start des neuen Wettbewerbsjahres markiert für die Nationalelf den Beginn einer entscheidenden Phase, in der es nicht nur um Prestige geht, sondern um direkte sportliche Konsequenzen für die weitere Karriere der Mannschaft.

Die Gruppenauslosung hat ergeben, dass die deutsche Elf auf ein hartes Dreierpack aus Gegner trifft, das sowohl geografisch als auch taktisch anspruchsvoll ist. Nach dem Auswärtsspiel in den Niederlanden, das als Auftakt in Amsterdam stattfindet, folgen im weiteren Verlauf der Gruppenphase Begegnungen gegen Griechenland und Serbien. Diese Aufstellung stellt eine erhebliche Herausforderung für das Team von Julian Klopp dar, da die historischen und aktuellen Leistungen dieser Nationen im internationalen Fußball keine leichten Aufgaben versprechen.

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Aktueller Stand und historischer Kontext

Die UEFA Nations League wurde zur Saison 2018/19 ins Leben gerufen, um dem sonst oft als unbedeutend empfundenen Kalender an Freundschaftsspielen einen klaren Wettbewerbscharakter zu verleihen. Die Lissabon-Initiative sollte dafür sorgen, dass Länderduelle wieder an Spannung und Relevanz gewinnen. Mit der fünften Austragung des Turniers hat sich das System aus einem vierstufigen Ligasystem, das von Liga A bis Liga D reicht, als fester Bestandteil der europäischen Nationalmannschaftsszene etabliert. Bisheriger Rekordsieger ist Portugal, das im Juni 2025 im Finale in München durch einen Erfolg im Elfmeterschießen gegen Spanien mit 5:3 triumphierte. Dieser historische Sieg verdeutlicht die hohe internationale Konkurrenz, der sich das DFB-Team stellt.

Strategische Bedeutung für die EM-Qualifikation

Die aktuelle Ausgabe der Nations League ist für das DFB-Team weit mehr als nur ein isoliertes Turnier. Bundestrainer Julian Klopp betonte bereits vor dem ersten Spiel in Amsterdam die strategische Wichtigkeit des Gruppensiegs. Ein erfolgreiches Abschneiden in der Gruppenphase dient als Sicherheitsnetz für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2028, die in Großbritannien und Irland ausgetragen wird. Sollte die direkte Qualifikation über die regulären Qualifikationsgruppen nicht gelingen, bietet das Erreichen der K.o.-Runde oder der Gewinn der Gruppe die Chance auf ein Playoff-Ticket.

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Jeder Gruppensieger der Liga A sichert sich automatisch einen Platz in den Playoffs zur EM-Endrunde. Darüber hinaus beeinflusst die Platzierung in der Nations League maßgeblich die Setzung für die künftigen Qualifikationsgruppen zur Europameisterschaft. Die strukturelle Verknüpfung der beiden Wettbewerbe sorgt dafür, dass jedes Spiel in der Gruppenphase eine enorme Hebelwirkung auf die sportliche Zukunft der Nationalmannschaft hat und die Motivation der Spieler entsprechend hoch ist.

Medienrechte und TV-Übertragungen in Deutschland

Für die deutsche Fanschaft ist der Zugriff auf die Spiele der Nationalmannschaft durch eine klare Aufteilung der Medienrechte gestaltet. Die Partien, an denen die deutsche Elf nicht beteiligt ist, können auf dem Streaming-Dienstleister DAZN verfolgt werden. Für diesen Zugang ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, da DAZN die exklusiven Streaming-Rechte für den Großteil des Turniers hält. Dies gilt insbesondere für internationale Begegnungen, die nicht im deutschen Free-TV gesendet werden.

Die restlichen Partien mit deutscher Beteiligung werden auf der Plattform RTL+ übertragen. Auch hier ist für die volle Nutzung ein kostenpflichtiges Abo nötig, um die Spiele in hoher Auflösung und ohne Unterbrechungen verfolgen zu können. Zusätzlich zur digitalen Übertragung bleibt das klassische Free-TV für die Fans ein wichtiger Anlaufpunkt. Die ARD, das ZDF und RTL übertragen die Nations-League-Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV, wobei die Übertragungsmöglichkeiten auf drei Gruppenspiele durch RTL und die restlichen drei Partien, aufgeteilt zwischen ARD und ZDF, begrenzt sind.

Struktur und Modus des Wettbewerbs

Die teilnehmenden Nationalmannschaften sind in Vierer-Gruppen aufgeteilt, wobei vier dieser Gruppen jeweils eine eigene Liga bilden. Bis zur Liga C umfasst das System diese Aufteilung, während die Liga D eine Sonderrolle einnimmt und aus nur zwei Gruppen mit jeweils drei Teams besteht. Für das Endturnier qualifizieren sich ausschließlich die vier besten Teams. Das Finalturnier im Juni findet mit vier Mannschaften statt, die sich über das Viertelfinale den Weg dorthin bahnen.

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Im Viertelfinale trifft jeder der vier Gruppensieger der Liga A auf einen Gruppenzweiten aus einer anderen Gruppe der Liga A. Die konkreten Paarungen werden dabei per Losverfahren ermittelt, was für zusätzliche Überraschungsmomente sorgen kann. Ab der Saison 2028/29 wird die Liga-Struktur der Nations League von vier auf drei Ligen reduziert. Die neuen Aufstieg- und Abstiegregeln sehen vor, dass eine Liga zukünftig aus 18 Teams besteht. Die beiden besten Gruppendritten bleiben in der Liga A, während die übrigen beiden Gruppendritten und die zwei besten Gruppenvierten in die Liga-A-B-Playoffs gegen die Gruppenzweiten aus der Liga B starten. Diese strukturellen Anpassungen sollen die Wettbewerbsdynamik langfristig stabilisieren und die Anzahl der Vereine in den unteren Ligen optimieren.