DFB-Nike-Partnerschaft: Erstes Trikot-Design enthüllt

Das erste DFB-Trikot von Nike zeigt sich in schlichtem Weiß. Der Wechsel von Adidas endet 2027. Details zum Design und zur neuen Partnerschaft.

Die lange Zeit der Adidas -Herrschaft im deutschen Fußball endet mit dem Wechsel zu Nike im Jahr 2027. Die bekannte Leak-Seite Footy Headlines hat nun Bilder veröffentlicht, die das erste Trikot dieses neuen Ära zeigen sollen. Der Entwurf wirkt bewusst minimalistisch und setzt klare Akzente, die von den Fans unterschiedlich aufgenommen werden könnten.

Erste Einblicke in das neue DFB-Nike-Design

Das angeblich erste Nike-Jersey des DFB-Teams präsentiert sich in einem komplett weißen Grundton. Als einziges auffälliges Design-Element dienen sehr dünne schwarze Streifen an der Seite des Trikots. Der Kragen ist ebenfalls in Schwarz gehalten, was einen starken Kontrast zum weißen Körper des Shirts bildet. Diese Kombination wirkt puristisch und verzichtet auf komplexe Muster oder leuchtende Farben, die man von früheren Designs gewohnt war.

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Historischer Kontext und Vorboten des Wechsels

Schon bei der Weltmeisterschaft gab Nike erste Signale für die kommende Partnerschaft. Am 25. Juni startete der Konzern eine Guerilla-Aktion mit dem Motto New Jersey, was übersetzt Neues Trikot bedeutet. Ein Boot fuhr den Hudson River hinauf, vorbei an der Freiheitsstatue bis vor die Skyline von Manhattan. An Bord befand sich ein Foto von Jamal Musiala im neuen Trikot, das jedoch nur verpixelt zu sehen war, da Nike das Design damals noch nicht vollständig enthüllen durfte.

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Weitere Produkte und Reaktionen der Öffentlichkeit

Neben dem Trikot kommen auch Lifestyle-Produkte auf den Markt. Nike legt den klassischen Air Force 1 Sneaker im DFB-Design auf. Dieses Modell gilt als meistverkauftes der Geschichte von Nike und soll im Januar auf den Markt kommen. Die Frage bleibt, ob die Fans nach dem schwarzen Abschiedstrikot von Adidas mit dem schlichten weißen Neustart von Nike warm werden können. Offiziell vorgestellt ist das Trikot noch nicht.