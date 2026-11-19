Das neue Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft von Nike für 2027 ist geleakt. Das Design stößt auf negative Fan-Reaktionen und wird mit England verglichen.

Die Partnerschaft zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und dem Sportartikelhersteller Nike erreicht 2027 einen neuen Meilenstein. Für dieses Jahr plant der Verband den Einsatz der ersten Trikots der US-amerikanischen Marke, nachdem die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren noch von Adidas dominiert war. Die offizielle Vorstellung der Heimversion für die Männer- Nationalmannschaft steht bereits fest, doch nun sorgt die Leckage des Designs für das neue Auswärtsshirt für erhebliche Diskussionen in der Fachpresse und unter der Fangemeinschaft.

Visuelles Design und Farbkombination

Das geleakte Design des Auswärtstrikots orientiert sich zwar an der historischen Tradition grüner DFB-Uniformen, interpretiert diese aber nach Angaben des Portals Footy Headlines in einem deutlich moderneren Stil. Die optische Basis bilden schwarze Grundstoffe, über die mintgrüne Linien in einem Gittermuster verlaufen. Dieses Netz verzerrt sich im vorderen Brustbereich optisch und erzeugt den Eindruck einer Längenexpansion. Quer über die Brust sind orangefarbene und bernsteinfarbene Streifen integriert, die sich zu den Ärmeln und Seiten hin in goldene Elemente auflösen.

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Zur Abstimmung setzt Nike stark auf Kontraste und auffällige Details. Sowohl das Firmenlogo des US-Herstellers als auch das Wappen des Deutschen Fußball-Bundes wurden in der kräftigen Farbe Neongelb gehalten. Oberhalb des Verbandslogos sind vier Sterne im gleichen Neon-Ton platziert. Die schwarzen Seiteneinsätze, der schwarze Rundhalsausschnitt und die schwarzen Ärmelbündchen sollen das intensive Muster der Vorderseite optisch ausgleichen. Dünne neongelbe Linien trennen zudem die einzelnen Designbereiche voneinander ab.

Positionen von Toni Kroos und Felix Kroos

Die Reaktionen innerhalb des Kaders fallen gemischt aus, wobei Bruderpaar Toni Kroos und Felix Kroos in ihrem Podcast Einfach mal Luppen scharfe Worte wählte. Felix Kroos äußerte deutliche Kritik an dem Leak, da er das Design mit dem Trikot der englischen Nationalmannschaft verglich. Er betonte, dass er nicht so aussehen wolle wie die englische Auswahl und zeigte sich grundsätzlich gegen den Verlust traditioneller Motive zugunsten monetärer Interessen. Er appellierte direkt an Nike, sich stärker an den historischen Vorlieben zu orientieren.

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Toni Kroos verhielt sich hingegen entspannter, wenn er auch die aktuelle sportliche Leistung Englands lobte. Er wies darauf hin, dass die englische Mannschaft gut spiele und man ab März im Training erproben müsse, wie sich die neue Kleidung anfühlt. Seine Haltung deutet darauf hin, dass die sportliche Tauglichkeit und der Tragekomfort im Training als entscheidende Kriterien für die Akzeptanz des neuen Partners gelten, während die optische Kontroverse für ihn sekundär erscheint.

Reaktion der Fans und Auswirkungen

Die allgemeine Stimmung unter den Anhängern fällt negativ aus. Auf der Plattform X äußerten zahlreiche Nutzer den Wunsch nach einer Rückkehr zum bisherigen Ausrüster Adidas. Weitere Kritiker verglichen die Farbgebung und die Linienführung mit dem Trikot der jamaikanischen Nationalmannschaft, sahen aber keine inhaltliche oder kulturelle Verbindung zum DFB. Die Ablehnung des Designs zeigt, wie sensibel Fans historische Symbole und traditionelle Farben im Fußball empfinden.

Während dieses spezielle Muster ausschließlich für die Männer-Nationalmannschaft vorgesehen ist, erhält die Frauen-Nationalmannschaft eine eigene Variante. Diese basiert auf demselben Grunddesign, wird aber in der Farbe Pink angeboten. Die Einführung der Nike-Trikots markiert somit den Übergang zu einer neuen Ära, die trotz der visuellen Kontroversen bis zur Europameisterschaft 2028 vollendet werden soll, in deren Rahmen Jürgen Klopp die Nationalmannschaft auf ihr erstes großes Turnier unter der neuen Marke vorbereitet.