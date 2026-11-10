DFB-Nomierung: Füllkrug im Kader, Adeyemi und Nmecha fehlen vor Spanien-Spielen

Jürgen Klopp nominiert Torjäger Füllkrug, lässt aber Adeyemi und Nmecha vor den Nations-League-Spielen gegen Serbien und die Niederlande außen vor.

Die Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp bereitet sich am 13. November in Belgrad gegen Serbien und am 16. November in Berlin gegen die Niederlande auf die entscheidenden Partien in der Nations League vor. In der aktuellen Kaderliste sticht das Comeback von Torjäger Niclas Füllkrug heraus, während einige namhafte Spieler unerwartet fehlen. Dies löst eine intensive Diskussion über die taktischen Prioritäten und die Fitness der Akteure aus.

Füllkrugs Comeback und Fitness-Standard

Der 31-jährige Angreiffe Niclas Füllkrug kehrt in den DFB-Kader zurück und gilt als zentraler Faktor für die kommenden Spiele. Rudi Völler, der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes, hebt Füllkrugs aktuelle Verfassung hervor und betont, dass das Alter bei diesem Spieler keine Rolle spiele. Im Mittelpunkt steht ausschließlich die physische Konstitution des Spielers, die nach Ansicht der Experten auf einem historischen Höchststand liegt.

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Völler vergleicht die aktuelle Form Füllkrugs direkt mit seiner Leistung bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren und stuft die aktuelle Fitness sogar noch als überlegen ein. Die Fähigkeit des Stürmers, bis zur letzten Sekunde zu attackieren und konstant zu gegenpressen, war laut Trainer Jürgen Klopp ein entscheidendes Argument für die Nominierung. Füllkrug wird sich am 13. November um 13:30 Uhr in einer Pressekonferenz zur Rückkehr in die Nationalelf äußern.

Entscheidungen zu Adeyemi und Nmecha

Während Füllkrug nominiert wird, bleibt Karim Adeyemi unerwartet außen vor. Der Stürmer des FC Barcelona erhält keine Einladung für die Länderspiele in Serbien und gegen die Niederlande. Der frühere Borussia Dortmund-Torhüter Roman Weidenfeller erläutert die Entscheidung des Trainers: Adeyemi zeigte im Spiel gegen Griechenland Defizite in der defensiven Arbeit und reagierte zu spät beim Rückwärtsgang.

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Weidenfeller erklärt, dass Jürgen Klopp dem Spieler zwar offensive Freiheiten gewährt, aber ein ständiges Umschalten in die defensive Haltung unverzichtbar ist. Diese kleinen technischen Mängel könnten ein Grund für die Nichtberücksichtigung sein, die Weidenfeller als kleinen Denkzettel interpretiert. Zudem habe Adeyemi nach einem starken Start in Barcelona in jüngster Zeit nicht mehr durch überzeugende Leistungen glänzen können.

Auch der Mittelfeldspieler Felix Nmecha wurde nicht für die Partie berücksichtigt. Dies steht im Kontext der Kritik an seiner Torjubel-Geste während des BVB-Spiels gegen SV Elversberg. Der 26-jährige Hamburger ist ein streng gläubiger Profi, dessen Jubelgeste aus der Kampagne "The King's Return" stammt, die dem umstrittenen Netzwerk "Ballers in God" nahesteht. Rudi Völler kündigte ein Gespräch mit Nmecha an, zeigte aber gleichzeitig Verständnis für die religiöse Motivation des Spielers.

Abschied von Adidas und neue Partner

Parallel zur sportlichen Vorbereitung wechselt der DFB zur kommenden Saison vom langjährigen Ausrüster Adidas zu Nike. Dies bedeutet für das Nationalteam konkrete Abschiedsrituale im November. Die Mannschaften besuchen am Mittwoch das Adidas-Hauptquartier in Herzogenaurach, um dort ein spezielles Mitarbeiter-Event abzuhalten. Bei dieser Gelegenheit werden die Nationalspieler Essen von Foodtrucks verteilen und Bundestrainer Jürgen Klopp wird eine Rede halten.

Am Samstag folgt im Adi-Dassler-Stadion ein Regenerationstraining, das den letzten Einsatz unter der Marke Adidas markiert. Anschließend reist das Team nach Berlin für das letzte Länderspiel des Jahres am 16. November gegen die Niederlande. Dort tragen die Spieler zum Abschluss noch im Adidas-Trikot auf.

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Ab dem Jahr 2027 muss das Nationalteam auch bei der Unterbringung neue Wege gehen. Als Optionen für das zukünftige Quartier werden der DFB-Campus in Frankfurt, die Partnerfirma Volkswagen in Wolfsburg und das "Spa & GolfResort Weimarer Land" in Blankenhain, ein neuer Partner des Teams, diskutiert. Diese strukturellen Veränderungen begleiten die sportlichen Herausforderungen der aktuellen Nations-League-Phase.