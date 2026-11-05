DFB-Nomierung: Füllkrug und Teenager Mohya im XXL-Kader für Nations-League-Endspurt

Jürgen Klopp nominiert Niclas Füllkrug zurück und überrascht mit Wael Mohya. Der DFB-Kader für Serbien und die Niederlande umfasst 24 Spieler trotz vieler Verletzten.

Der Bundestrainer des DFB, Jürgen Klopp, hat am Dienstag diefinalize Aufstellung für die beiden letzten Länderspiele des Jahres bekanntgegeben. Das 24-köpfige Aufgebot für die Begegnungen gegen Serbien und die Niederlande zeigt überraschende Namen. Während der erfahrene Stürmer Niclas Füllkrug nach über einem Jahr Pause zurückkehrt, macht der 17-jährige Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach die größte Meldung.

Nominierung des Teenagers Wael Mohya

Wael Mohya ist der einzige Neuling im aktuellen A-Nationalteam des Deutschen Fußball-Bundes. Der offensive Mittelfeldspieler der Borussia Mönchengladbach ersetzt die vielen Debütanten aus dem September. Er wird am kommenden Freitag in Serbien und drei Tage später gegen die Niederlande seinen Einstand geben. Dies ist eine klare Abgrenzung zum vorangegangenen XXL-Kader.

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Die Rückkehr von Niclas Füllkrug

Niclas Füllkrug kehrt als 33-jähriger Routinier in den Kader des DFB zurück. Er gehörte zuletzt im September 2025 noch zum Aufgebot von Jürgen Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann. Sein letztes Länderspiel fand im Juni 2025 statt. Damals verlor die DFB-Elf im Spiel um Platz drei der Nations League mit 0:2 gegen Frankreich. Sein letztes Tor schoss er im September 2024 beim 5:0-Sieg gegen Ungarn.

Trefferquote und aktuelle Form

Trotz seiner fortgeschrittenen Jahre überzeugt Füllkrug statistisch. Er verfügt über eine exzellente Quote von 14 Toren in 24 Länderspielen für das DFB-Trikot. Aktuell steht er bei Werder Bremen unter Vertrag und hat in den letzten zehn Pflichtspielen zwölf Treffer erzielt. Diese Leistung überzeugte den Trainer, ihn trotz Zweifel über sein Alter in den Kader zu berufen. Er wird im Team als Backup hinter Kai Havertz eingeteilt.

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Ausfälle und Streichungen

Die Auswahl war für Jürgen Klopp schwierig, da mehr Spieler eine Berufung verdient hätten. Aus dem September-Kader wurden die Offensivspieler Nick Woltemade und Karim Adeyemi gestrichen. Auch der Linksverteidiger David Raum fehlt diesmal. Zudem sind die Münchner Starspieler Jamal Musiala und Serge Gnabry aufgrund von Verletzungen nicht spielberechtigt. Die Nomierung war komplex aufgrund dieser Abwesenheiten.

Status der Nations League Gruppe

Die DFB-Elf steht in einer kritischen Situation in der Gruppe 2 der A-Liga. Nach vier Spielen rangiert das Team nur auf dem dritten Platz. Die Niederlande und Griechenland haben jeweils drei Punkte mehr auf dem Konto. Nur die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Eine Niederlage gegen die Niederlande könnte den Abstieg aus der Top-Liga bedeuten.

Weitere Kandidaten im Kader

Neben den neuen Namen verbleiben etablierte Kräfte im Aufgebot. Philipp Treu, Derry Scherhant und Younes Ebnoutalib erhalten weitere Chancen. Spieler wie Finn Jeltsch und Brajan Gruda sind noch ohne Länderspieleinsatz im Kader. Gruda musste im September trotz Nominierung wegen einer Verletzung absagen. Die beiden Spiele sind entscheidend für die Zukunft des Teams in der Liga.