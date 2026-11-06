DFB-Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert Wael Mohya für die Nationalmannschaft. Der 17-jährige Gladbach-Stürmer wird zum jüngsten Spieler seiner Generation und festigt seine Position für die Nationalelf.

Die DFB -Jugend wird unter der Führung von Bundestrainer Jürgen Klopp jünger sein als je zuvor. Der 59-jährige Trainer hat für den zweiten Lehrgang der Nationalmannschaft sechs Offensivspieler nominiert, wobei Derry Scherhant mit 23 Jahren der Erfahrenste ist. Den jüngsten Akteur bildet Wael Mohya, der erst 17 Jahre alt ist und zu den jüngsten Spielern gehört, die je für die deutsche A-Nationalmannschaft berufen wurden.

Durch seine herausragende Leistung im Spiel gegen Stuttgart, das mit 3:2 endete, hat der talentierte Stürmer endgültig die deutschlandweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Vor diesem Spiel hatte er bereits in Gladbach aufgefallen und sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft gefeiert. Doch der Abend in der Metropole am Neckar zeigte der gesamten Nation, wie großartig der Teenager mit dem charakteristischen Wuschelkopf auf dem Platz ist. Er bewahrte sein Team vor einem negativen Rekord und der siebten Niederlage in der Bundesligageschichte. Dies war der entscheidende Moment, der auch Jürgen Klopp überzeugte, dass dieser Mohya zwingend für Deutschland auflaufen muss.

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Entscheidung gegen Marokko und DFB-Landesspiele

Die Nominierung von Wael Mohya beendet eine unsichere Phase, die für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) negative Folgen haben könnte, wenn man zu lange gezögert hätte. Als Sohn marokkanischer Eltern stand der 17-Jährige vor der Wahl zwischen Deutschland und Marokko. Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft mit der deutschen U21 erklärte er gegenüber BILD, dass die U21 der perfekte Schritt für ihn war. Sein Ziel sei es, irgendwann A-Nationalspieler zu werden, doch der Fokus liege aktuell voll auf dem Verein Borussia Mönchengladbach, um die Situation im Verein wieder in den Griff zu bekommen.

Marokkos Trainer Walid Regragui, 51 Jahre alt, und der dortige Verband hatten nach Berichten von BILD vehement um den Gladbach-Star geworben. Nun scheint sich Wael Mohya endgültig für das Land entschieden zu haben, in dem er am 31. Dezember 2008 geboren wurde. Er wurde in Mettmann geboren und wuchs in Mönchengladbach auf, wo sein erster Fußballklub der SV Straelen war. Im Alter von sieben Jahren wechselte der junge Talentstar in die Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach. Sein Debüt bei der ersten Mannschaft feierte er am 13. Dezember 2025 bei einer 1:3-Niederlage gegen Wolfsburg.

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Vertragsverlängerung und Manageragentur

Beinahe wäre es nicht zu diesem Debüt gekommen, da Wael Mohya im Sommer zuvor Gladbach hätte verlassen müssen. Sein Vertrag im Fohlenstall lief am 30. Juni 2025 aus, und der Spieler war einige Tage ohne neuen Kontrakt, weil die damaligen Verantwortlichen voll auf Kilian Sauck setzten, der mittlerweile bei einem Drittligisten ohne Perspektive ist. Borussia-CEO Stefan Stegemann, 62 Jahre alt, bewahrte den Klub vor einem schweren Fehler, nachdem er zwei Wochen zuvor zu einem großen Fan des jungen Spielers geworden war.

In den Finalspielen der U17-Nachwuchsliga hatte Stegemann erst gesehen, wie Mohya mit einem Doppelpack den FC Bayern mit Lennart Karl ausschaltete. Im Endspiel gegen RB Leipzig, das mit 3:1 gewonnen wurde, glänzte er erneut mit einem Treffer. Hätte Stegemann diese Eindrücke nicht gesammelt, hätte Gladbach einen Fehler im Millionenbereich begangen. Keine eineinhalb Jahre später ist er bereits 17 Millionen Euro wert, und der Trend zeigt stark nach oben. Ein Hype ist um den Spieler entstanden, und er steht beim FC Bayern sowie nahezu allen Top-Klubs in Europa mindestens unter intensiver Beobachtung.

Alltag als Youngstar und finanzielle Perspektiven

Gladbach-Trainer Alexander Blessin, 53 Jahre alt, betont, dass Mohya keine Bewusstseinsveränderung durchlebt. Der Spieler ist sich seines Rufs bewusst, aber unbeeindruckt davon. Vor wenigen Monaten arbeitete der Bundesliga-Star noch in einer Grundschule und betreute dort Kinder in der Offenen Ganztagsschule. Im Januar erklärte er, dass er und seine Eltern sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschieden haben, das im Sommer begann. Im Zuge dieses FSJs kann er sein Fachabitur erwerben. Alle Entscheidungen spricht er eng mit seinen Eltern ab, die auch seine sportliche Karriere über die Berateragentur CAA Stellar managen.

Mohya gab im Interview mit BILD am Sonntag an, dass er nicht einmal genau weiß, was er bei Gladbach verdient. Seine Eltern regeln alles, und er erhält ein monatliches Taschengeld, mit dem er gut auskommt. Seine Mutter reiste sogar im Sommer mit ins Trainingslager. Mittlerweile ist dem Youngstar klar, dass er bald deutlich mehr verdienen wird. Aktuell bleibt er inklusive Prämien unter der Millionen-Grenze, doch sein Vertrag in Gladbach läuft nur noch bis 2028 und soll mit einem deutlichen Gehaltssprung verlängert werden. Sollte er sich für eine Zukunft bei Borussia entscheiden, wird er um die zwei Millionen Euro kassieren. Alle wissen jedoch, dass dies nur ein Zwischenschritt ist, ehe er zu einem ganz großen Klub geht und dort das große Geld verdient.