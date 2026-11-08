DFB-Pokal 2024: Achtelfinale, TV-Kalender und alle Paarungen

Der 84. DFB-Pokal läuft. Alle Paarungen im Achtelfinale, Live-Übertragungen auf ARD, ZDF und Joyn sowie die Teilnehmer aus 2. Liga und Bundesliga im Überblick.

Der 84. DFB-Pokal präsentiert sich in dieser Saison als wahres Spektakel der Überraschungen und des klassischen deutschen Pokalfeuers. Die K.O.-Runde, insbesondere das Achtelfinale, verspricht eine hohe Spannungsstufe, da sich die verbliebenen sechs Zweitligisten den sechs starken Bundesligisten stellen müssen. Zusätzlich gibt es zwei direkte Top-Duelle zwischen Vereinen der ersten Liga, was die Attraktivität des Wettbewerbs weiter steigert.

Teilnehmer und Struktur der Pokalrunde

Die Teilnehmerliste des 84. DFB-Pokals ist breit gefächert und zeigt die Tiefe des deutschen Fußballs. Neben den etablierten Profiklubs spielen auch Aufsteiger und Amateurvereine eine entscheidende Rolle. Zu den bekannten Namen aus der 2. Bundesliga gehören der 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV, 1. FC Köln, SV Werder Bremen und VfL Wolfsburg. Diese Teams haben sich in der Vorrunde behauptet und stehen nun im Achtelfinale.

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Neben diesen etablierten Klubs sind auch Vereine wie FC Würzburger Kickers und VSG Altglienicke mit dabei. Die Liste der Teilnehmer reicht weit in den unteren Spielklassen hinein und umfasst Teams wie VfB Krieschow, SV Hemelingen, HEBC Hamburg, TSV Schott Mainz, FC Hansa Rostock, SG Sonnenhof Großaspach, SC St. Tönis 11/2, Lüneburger SK Hansa, SSV Jeddeloh, Eintracht Trier, FC Saarbrücken, FC Erzgebirge Aue, Hallescher FC, FC Phönix Lübeck, Bahlinger SC, SV Wehen Wiesbaden, FC Carl Zeiss Jena, SC Verl, Westfalia Rhynern und Viktoria Köln.

Paarungen und Duellierungen im Achtelfinale

Das Achtelfinale strukturiert die Begegnungen nach klaren Kriterien, um faire und sportlich sinnvolle Duelle zu gewährleisten. Die sechs verbliebenen Zweitligisten treffen in diesem Schritt jeweils auf einen Bundesligisten. Diese Konstellation bietet den Aufsteigern oder Zweitligisten die klassische Chance auf eine große Überraschung und potenziellen Einzug in die nächste Runde.

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Neben den Duellen zwischen den Ligen gibt es zwei direkte Konfrontationen zwischen Bundesligisten. Diese Spiele sind besonders umkämpft, da hier keine Schwächezone zwischen den Ligen ausgenutzt werden kann, sondern reine Kraft der ersten Liga aufeinander trifft. Die Auslosung hat hierfür spezifische Paarungen ergeben, die traditionell hohes Interesse bei den Fans wecken.

Live-Übertragungen auf ARD, ZDF und Joyn

Fußballfans können die Spiele der Saison 2024/25 wieder umfangreich und kostenlos verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF bieten gemeinsam 15 Spiele der DFB-Pokalsaison live im Free-TV an. Dies umfasst alle hochkarätigen Spiele, die ein maximales Fernsehpublikum erreichen sollen, ohne dass ein kostenpflichtiges Abo erforderlich ist.

Zusätzlich zum linearen Fernsehen bieten die Sender die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf der Plattform Joyn an. Diese digitale Option erlaubt es den Nutzern, die Spiele auch mobiler und zeitunabhängiger zu verfolgen. Die Kombination aus Free-TV und kostenfreiem Streaming stellt sicher, dass keine Hürden für die Verfolgung der Pokalspiele bestehen.

Umfasst die Übertragung alle wichtigen Spiele?

Die 15 übertragenen Spiele beinhalten garantiert alle wichtigen Runden des Wettbewerbs für die breite Öffentlichkeit. Konkret gehören dazu alle Viertelfinal- und Halbfinalbegegnungen. Diese Spiele entscheiden über den Einzug ins Finale und sind daher von besonderem sportlichen und historischen Interesse. Die Auswahl der Spiele durch ARD und ZDF orientiert sich an der sportlichen Bedeutung und der erwarteten Zuschauerresonanz.

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Durch diese Abdeckung ist sichergestellt, dass keine entscheidenden Spiele der Endrunde den Fans entgehen. Die strukturierte Übertragung der Pokalrunde ermöglicht es, den gesamten Weg bis zum Pokalsieger mitzuverfolgen. Die Nutzung von ARD, ZDF und Joyn bietet dabei maximale Flexibilität für die Zuschauer in Deutschland.