Das DFB-Pokal Achtelfinale zeigt sechs Zweitligisten gegen Bundesligisten. ARD und ZDF streamen 15 Spiele live kostenlos im Free-TV und auf Joyn.

Das Achtelfinale des DFB-Pokals zeichnet sich durch ein spannungsgeladenes Aufeinandertreffen von Leistungsklassen aus. In der kommenden Runde stehen sich die sechs verbliebenen Zweitligisten jeweils gegen einen Vertreter der Bundesliga gegenüber. Dies garantiert den Fans hochkarätige Duelle und sichert dem Wettbewerb zusätzliche mediale Aufmerksamkeit für die Saison 2025/26.

Achtelfinal-Loose und direkte Duelle

Neben den Klassengegnern sind im Achtelfinale auch zwei direkte Begegnungen zwischen Bundesligisten angesetzt. Diese Konstruktion sorgt für maximale Spannung, da kein Verein im Achtelfinale vor einem direkten Konflikt mit einem anderen Top-Club geschützt ist. Die Lotterie hat die verbleibenden Teams bereits zugewiesen, wobei die Struktur die Hierarchie im deutschen Fußballschaft sichtbar werden lässt.

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Die Teilnahme am Achtelfinal-Turnier ist für eine breite Palette von Klubs gesichert, die sich in früheren Runden behauptet haben. Zu den qualifizierten Vertretungen aus der 2. Bundesliga zählen namhafte Institutionen wie der 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV, 1. FC Köln, SV Werder Bremen und VfL Wolfsburg. Auch der FC Würzburger Kickers und die VSG Altglienicke sind weiterhin im Wettbewerb präsent.

Zu den weiteren Zweitligisten, die das Achtelfinale erreichen, gehören der VfB Krieschow, SV Hemelingen, HEBC Hamburg, TSV Schott Mainz, FC Hansa Rostock, SG Sonnenhof Großaspach, SC St. Tönis 11/20, Lüneburger SK Hansa, SSV Jeddeloh, Eintracht Trier, FC Saarbrücken, FC Erzgebirge Aue, Hallescher FC, FC Phönix Lübeck, Bahlinger SC, SV Wehen Wiesbaden, FC Carl Zeiss Jena, SC Verl, Westfalia Rhynern und Viktoria Köln. Diese Diversität unterstreicht die Offenheit des Pokalwettbewerbs.

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Medienrechte und kostenlose Übertragung

Fußballfans können in der Saison 2025/26 weiterhin zahlreiche Begegnungen live und kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte für 15 Spiele der DFB-Pokalsaison gesichert. Diese strategische Verteilung stellt sicher, dass die wichtigsten Partien einem breiten Publikum ohne monatliche Gebühren zugänglich sind.

Neben dem klassischen线 Fernsehen ermöglicht die Zusammenarbeit der Sender auch kostenlose Livestreams auf der Plattform Joyn. Diese digitale Erweiterung der Reichweite kommt sowohl traditionell Fernsehzuschauern als auch mobilen Nutzern zugute. Die ARD und das ZDF positionieren sich damit als zentrale Ansprechpartner für den deutschen Fußballfandurch die gesamte Saison hindurch.

Übertragungsplan und Highlights

Zu den garantierten Live-Übertragungen gehören sämtliche Viertelfinal- und Halbfinalbegegnungen. Dies gewährleistet, dass die entscheidenden Phasen des Wettbewerbs von Millionen Zuschauern begleitet werden können. Die Abdeckung der Finalrunde durch öffentlich-rechtliche Medien ist ein Zeichen für die hohe gesellschaftliche Relevanz des DFB-Pokals in Deutschland.

Durch die umfassende mediale Präsenz bleibt der DFB-Pokal auch international sichtbar. Die Kombination aus Free-TV und digitalen Streams stellt sicher, dass keine Zielgruppe ausgeschlossen wird. Fans können sich auf eine vollständige Abdeckung der wichtigsten Momente freuen, während die Spannung bis zum Endspiel anhält.