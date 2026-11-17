Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen 15 Spiele der DFB-Pokalsaison 2026/27 live im Free-TV und auf Joyn. Hier sind die Details zu den Übertragungen.

In der Pokalsaison 2026/27 können deutsche Fußballfans wieder auf zahlreiche live übertragenen Spiele zurückgreifen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben den Sendeplan für die kommenden Wettbewerbe bekannt gegeben. Insgesamt stehen 15 Begegnungen auf dem Programm, die sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im kostenlosen Livestream auf der Plattform Joyn zu sehen sein werden.

Achtelfinale mit Duellen der 2. Liga

Das Achtelfinale ist geprägt von spannenden Begegnungen zwischen den verbliebenen Profiteams der zweiten Bundesliga und Mannschaften der ersten Liga. Sechs Zweitligisten treffen dabei auf jeweils einen Bundesligisten. Diese Struktur bietet den Aufsteigern und den starken Zweitligisten die Chance, sich gegen die etablierten Top-Teams durchzusetzen. Die Partien sind dabei hochgradig umkämpft und bieten den Fans ein besonderes sportliches Erlebnis.

Also read DFB-Pokal 2026/27: Live-Übertragungen im Free-TV und Stream

Zudem stehen im Achtelfinale auch zwei direkte Duelle zwischen Bundesligisten auf dem Programm. Diese Begegnungen der großen Vereine untereinander steigern die Aufmerksamkeit weiter, da hier oft direkte Auswirkungen auf die spätere Titelchance oder die Platzierung in der Liga entstehen können. Die Spannung in diesen Spielen ist besonders hoch.

Umfangreiche Übertragungen im öffentlichen Rundfunk

Die ARD und das ZDF sichern sich die Rechte für 15 Spiele der laufenden DFB-Pokalsaison. Diese Anzahl umfasst sowohl die frühen Runden als auch die wichtigsten Partien des Wettbewerbs. Durch die Ausstrahlung im Free-TV haben alle Zuschauer ohne Zusatzgebühren die Möglichkeit, die Spiele zu verfolgen. Dies unterstreicht den Anspruch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wichtige sportliche Ereignisse einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen.

Advertisement

Zusätzlich zu den linearen Fernsehübertragungen bietet die Streaming-Plattform Joyn die Spiele ebenfalls kostenlos an. Dies ermöglicht es einem jüngeren, digital affinere Publikum, die Spiele auch mobil oder über andere internetbasierte Geräte zu schauen. Die Kombination aus traditionellem Fernsehen und modernem Streaming stellt sicher, dass die Reichweite der Übertragungen maximiert wird und verschiedene Zielgruppen erreicht werden können.

Verpflichtende Übertragungen im Pokalverlauf

Die öffentlich-rechtlichen Sender sind verpflichtet, bestimmte Finalspiele des Wettbewerbs zu übertragen. Dazu gehören sämtliche Viertelfinal- und Halbfinalbegegnungen. Diese Spiele sind aufgrund ihrer Bedeutung für den weiteren Wettbewerbverlauf und die daraus resultierende Finalteilnahme von besonderem Interesse für die Fußballgemeinde.

Durch die feste Zusage, alle Viertel- und Halbfinalspiele zu zeigen, wird die Transparenz und Zugänglichkeit des DFB-Pokals weiter gestärkt. Fans müssen keine teuren Pay-TV-Aboabschlüsse tätigen, um die entscheidenden Spiele der Saison zu verfolgen. Dies fördert die Teilhabe am deutschen Fußballsport und sorgt für eine breite mediale Präsenz der Pokalspiele.

Die Produktion und Ausstrahlung der Spiele erfolgt unter sorgfältiger Prüfung. Der Bericht über den Sendeplan wurde mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz erstellt. Vor der Veröffentlichung hat die Redaktion die Inhalte jedoch sorgfältig überprüft, um die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sicherzustellen. Dies gewährleistet, dass den Fans verlässliche Daten zu den Übertragungszeiten und den betroffenen Mannschaften vorliegen.