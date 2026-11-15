DFB-Pokal 2026/27: Live-Übertragungen im Free-TV und Stream

Alle Details zum 84. DFB-Pokal. Welche Teams spielen? Wann sind die Spiele? ARD und ZDF zeigen 15 Partien live im Free-TV und kostenlos auf Joyn.

Der DFB-Pokal startet in die 84. Auflage des Wettbewerbs und verspricht traditionell spannende Momente. Neben der klassischen Pokalmagie stehen krasse Duelle und Chancen für Außenseiter im Fokus. Die Teilnehmerliste enthält namhafte Vereine wie den 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV, 1. FC Köln, SV Werder Bremen und den VfL Wolfsburg.

Zu den gemeldeten Clubs gehören zudem Aufsteiger und unterklassige Teams. Dazu zählen der FC Würzburger Kickers, VSG Altglienicke, VfB Krieschow, SV Hemelingen, HEBC Hamburg, TSV Schott Mainz, FC Hansa Rostock, SG Sonnenhof Großaspach, SC St. Tönis 11/20, Lüneburger SK Hansa, SSV Jeddeloh, Eintracht Trier, FC Saarbrücken, FC Erzgebirge Aue, Hallescher FC, FC Phönix Lübeck, Bahlinger SC, SV Wehen Wiesbaden, FC Carl Zeiss Jena, SC Verl, Westfalia Rhynern und Viktoria Köln.

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Im Achtelfinale treten die sechs verbliebenen Zweitligisten gegen einen Bundesligisten an. Zudem sind zwei direkte Begegnungen zwischen Bundesligisten geplant. Die Struktur des Turniers bietet somit eine klare Trennung der Spielklassen bis zur Finalrunde.

Live-Übertragungen im Free-TV

Fußballfans können in der Saison 2026/27 zahlreiche Begegnungen live verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF senden 15 Spiele der DFB-Pokalsaison live. Diese Übertragungen sind im frei empfangbaren Fernsehen und im kostenlosen Livestream auf der Plattform Joyn verfügbar.

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Zu den übertragenen Partien gehören alle Viertelfinal- und Halbfinalbezüge. Damit haben Zuschauer umfassende Möglichkeiten, das Halbfinale und die Vorrunde der Finalrunde kostenlos im TV zu sehen.

Informationen und Terminierung

Der Sender ran liefert alle wichtigen Informationen rund um den Wettbewerb. Dazu zählen Terminierungen, Duelle und die Live-Übertragungen. Die Berichterstattung deckt den gesamten Verlauf des Turniers ab. Fans erhalten damit eine zentrale Anlaufstelle für alle relevanten Daten.

Qualitätssicherung der Berichterstattung

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz erstellt. Die Redaktion hat den Inhalt vor der Veröffentlichung sorgfältig geprüft. Die Daten zu den Teilnehmern und Sendeterminen basieren auf den vorliegenden Informationen. Die Struktur des Pokals bleibt traditionell bestehen.