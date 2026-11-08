DFB-Pokal 2026/27: Schedule, TV Coverage, and Key Matches Explained

Der DFB-Pokal startet in die 84. Auflage. Alle Informationen zu Spielplan, Free-TV Terminen bei ARD und ZDF sowie den spannenden Duellen der zweiten Liga gegen Bundesligisten.

Der deutsche Fußballpokal betritt mit der aktuellen Austragung die 84. Auflage seines Wettbewerbs. Die traditionell mit viel Magie und unerwarteten Ergebnissen verbundene Veranstaltung verspricht für die kommende Saison erneut intensive Kracher und spannende Chancen für die Außenseiter. Die Teilnehmerliste umfasst eine breite Mischung aus etablierten Vereinen der höchsten Spielklassen und aufstrebenden Teams aus den unteren Ligen, was die Vorfreude auf das Turnier deutlich steigert.

Teilnehmerliste und Pokalstatistik

In diesem Jahr sind zahlreiche bekannte Klubs vertreten, die das Feld der Teilnehmer prägen. Zur Startaufstellung gehören unter anderem der 1. FSV Mainz 05, der 1. FC Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, der Hamburger SV, der 1. FC Köln und der SV Werder Bremen. Ebenso starten der VfL Wolfsburg, FC Würzburger Kickers und die VSG Altglienicke in den Wettbewerb. Die Liste der qualifizierten Teams ist umfassend und deckt verschiedene Regionen und Leistungslevel ab.

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Neben diesen etablierten Namen sind auch weniger prestigeträchtige Vereine im Cup vertreten, die ihre Chance auf einen großen Auftritt nutzen wollen. Dazu zählen der VfB Krieschow, SV Hemelingen, HEBC Hamburg, die TSV Schott Mainz, der FC Hansa Rostock und die SG Sonnenhof Großaspach. Weitere Teilnehmer sind der SC St. Tönis 11/20, der Lüneburger SK Hansa, der SSV Jeddeloh, Eintracht Trier, der FC Saarbrücken, FC Erzgebirge Aue, der Hallescher FC, FC Phönix Lübeck, Bahlinger SC, SV Wehen Wiesbaden, FC Carl Zeiss Jena, SC Verl, Westfalia Rhynern und Viktoria Köln.

Struktur des Achtelfinales und Duelle

Die Auslosung für die weitere Runde des Wettbewerbs zeichnet sich durch spannende Begegnungen aus. Im Achtelfinale treffen die sechs verbliebenen Zweitligisten jeweils auf einen Vertreter der Bundesliga. Diese Konstellation garantiert von Anfang an hohe Intensität und bietet den unterklassigen Teams die perfekte Bühne für historische Erfolge. Die Mischung aus Erfahrung und Leidenschaft soll die typische Pokal-Dynamik der Saison 2026/27 widerspiegeln.

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Zusätzlich zu den Duellen zwischen den Ligen stehen auch direkte Aufeinandertreffen auf höchstem Niveau auf dem Programm. So kommt es im Achtelfinale zu zwei direkten Duellen zwischen reinen Bundesligisten. Diese Partien sind besonders kritisch für die betroffenen Vereine, da ein Fehler hier sofort zum Ausscheiden führt. Die strategische Ausrichtung der Teams in diesen Spielen wird von Experten und Medien intensiv analysiert.

Live-Übertragungen im Free-TV

Fußballfans können auch in der laufenden Saison 2026/27 zahlreiche Begegnungen live und kostenlos verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF stellen ihre Infrastruktur zur Verfügung, um 15 Spiele der DFB-Pokalsaison live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf der Plattform Joyn zu übertragen. Diese umfassende Abdeckung stellt sicher, dass keine der wichtigen Partien an den Bildschirmen der Zuschauer vorbeigeht.

Die Auswahl der übertragenen Spiele ist strategisch getroffen und umfasst insbesondere die hochkarätigen Endrunden des Wettbewerbs. Zu den übertragenden Ereignissen gehören alle Viertelfinal- und Halbfinalbegegnungen. Diese Spiele sind traditionell die publikumsträchtigsten und bieten den meisten Action. Durch die Ausstrahlung auf Joyn steht auch eine mobile Alternative für Zuschauer bereit, die nicht vor dem klassischen Fernsehen sitzen können.

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft. Die Inhalte spiegeln die aktuellen Informationen zur Saison wider und dienen der informativen Bereitstellung für die Leser.