DFB-Pokal 2026/27: Spielplan, TV-Sender und Achtelfinal-Duelle

Alles zum DFB-Pokal 2026/27: Die Achtelfinalpaarungen mit Zweitliga-Auftakt gegen Bundesliga-Teams, Live-Übertragungen im Free-TV bei ARD und ZDF sowie Stream-Infos auf Joyn.

Die 84. Ausgabe des DFB-Pokals beginnt mit dem Versprechen auf traditionelle Pokalmagie, überraschende Kracher-Duelle und große Chancen für Außenseiter. Fußballfans können sich auf eine intensive Wettbewerbsrunde einstellen, die von zahlreichen Informationen zu Terminierungen, spannenden Duelle sowie den Live-Übertragungen im Free-TV und Stream geprägt ist. Der Wettbewerb verspricht erneut hohe emotionale Dichte und taktische Herausforderungen für alle beteiligten Mannschaften.

Teilnehmerliste und Ligazugehörigkeit

Zu den bekanntesten Teilnehmern der aktuellen Saison zählen etablierte Namen wie der 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin und Borussia Mönchengladbach aus der Bundesliga. Der Hamburger SV und der 1. FC Köln vertreten ebenfalls die Interessen ihrer Städte auf nationaler Ebene. Mit dem SV Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg sind weitere traditionstarke Vereine im Rennen. Die Liste der Teilnehmer zeigt die breite Streuung des Wettbewerbs über alle Spielklassen hinweg.

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Neben den Top-Teams sind auch Clubs wie der FC Würzburger Kickers, die VSG Altglienicke und der VfB Krieschow am Start. Auch der SV Hemelingen und der HEBC Hamburg liefern sich ihr Duell. Der TSV Schott Mainz, der FC Hansa Rostock und die SG Sonnenhof Großaspach zählen ebenfalls zur Teilnehmerliste. Der SC St. Tönis 11/20, das Lüneburger SK Hansa und der SSV Jeddeloh runden die regionale Vielfalt ab.

Weitere bekannte Namen in diesem Jahr sind Eintracht Trier, FC Saarbrücken und der FC Erzgebirge Aue. Hallescher FC, FC Phönix Lübeck und der Bahlinger SC sind ebenfalls vertreten. Der SV Wehen Wiesbaden, der FC Carl Zeiss Jena und der SC Verl gehören zur weiteren Teilnehmerstruktur. Mit Westfalia Rhynern und der Viktoria Köln schließen sich die letzten namhaften Klubs der Teilnehmerliste an, was den Wettbewerb als offenen Kampf um die Trophäe auszeichnet.

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Struktur des Achtelfinales

Die Struktur des Achtelfinals zeichnet sich durch klare Hierarchien und interessante Konfrontationen aus. In dieser Runde treffen die sechs verbliebenen Zweitligisten jeweils auf einen Bundesligisten. Diese Konstellation garantiert von vornherein hochkarätige Auseinandersetzungen zwischen den Profiligisten und den Aufsteigern oder unterklassigen Teams.

Zusätzlich kommt es zu zwei direkten Duellen zwischen Bundesligisten. Diese Begegnungen sind besonders spannend, da sie keine Unterhaus-Teams mehr enthalten und direkt um die Weiterfahrt ins Viertelfinale kämpfen. Die Paarungen versprechen daher taktisch anspruchsvolle Spiele, in denen die höhere Spielklasse oft favorisiert wird, aber das Pokalglück auch hier eine Rolle spielen kann.

Live-Übertragungen im Free-TV

Auch in der Saison 2026/27 können Fußballfans zahlreiche Begegnungen live und kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben die Rechte am DFB-Pokal gesichert und stellen die Spiele einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Dies ermöglicht auch ohne Pay-TV-Abonnement den Zugang zu den wichtigsten Momenten des Wettbewerbs.

Insgesamt zeigen die Sender ARD und ZDF 15 Spiele der DFB-Pokalsaison live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn. Diese Menge an übertragenen Spielen gewährleistet, dass kaum ein wichtiger Durchgang unbemerkt bleibt. Die Kombination aus linearem Fernsehen und digitaler Streaming-Plattform deckt die Bedürfnisse verschiedener Zuschauergruppen ab.

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Die Übertragungen umfassen unter anderem Alle Viertelfinal- und Halbfinalbegegnungen. Diese Endrundenspiele sind besonders wichtig, da sie über den Einzug ins Finale entscheiden. Die live übertragenen Partien im Free-TV bieten eine hervorragende Gelegenheit, diese entscheidenden Spiele ohne zusätzliche Kosten zu verfolgen und die Spannung bis zum Finale mitzuerleben.

Rechtlicher Hinweis und Redaktion

Hinweis zur Erstellung dieses Beitrags: Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Dennoch wurde er vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft, um die Faktentreue und Qualität der Informationen sicherzustellen. Der DFB-Pokal bleibt ein Highlight im deutschen Fußballkalender.