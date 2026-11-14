DFB-Pokal 2026/27: Termine, Übertragungen und Achtelfinal-Duelle

Alle Infos zum DFB-Pokal 2026/27: Live-Übertragungen im Free-TV und Stream, Termine für das Achtelfinale sowie die Aufeinandertreffen der Zweitligisten mit Bundesligisten.

Die 84. Auflage des DFB-Pokals steht vor der Tür und bietet wie in den Vorjahren spannende Momente, unerwartete Ergebnisse und große Chancen für Außenseiter. Die Spielzeiten versprechen intensive Kracher-Duelle, bei denen Tradition und moderne Fußballdynamik aufeinandertreffen. Zuschauer können sich auf ein Programm mit hohem Unterhaltungswert und klassischem Pokal-Magie freuen.

Livesendungen und Stream-Plattformen

Im Rahmen der Saison 2026/27 erhalten Fußballfans die Möglichkeit, zahlreiche Begegnungen live und kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sichern sich die Rechte an insgesamt 15 Spielen der DFB-Pokalsaison. Diese Übertragungen sind nicht nur im klassischen Fernsehen, sondern auch im kostenlosen Livestream auf der Plattform Joyn verfügbar.

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Dieses Angebot gewährleistet eine breite Zugänglichkeit der Ereignisse für alle interessierten Fans. Es ist nicht notwendig, ein teures Abonnement zu besitzen, um die spannenden Momente im Wettbewerb zu verfolgen. Die Sender ARD und ZDF haben sich dazu verpflichtet, die Spiele in hoher Qualität auszusenden.

Achtelfinal-Begegnungen und Ligaklassen

Im Achtelfinale des Wettbewerfs kommen spezifische Konstellationen zustande, die für besondere Spannung sorgen. Die sechs verbliebenen Zweitligisten treffen jeweils auf einen Bundesligisten. Diese Duelle bieten den kleineren Vereinen die Chance, sich gegen die etablierte Spitze durchzusetzen.

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Neben den Begegnungen zwischen den beiden Ligaklassen finden zudem zwei direkte Duellen zwischen Bundesligisten statt. Diese Spiele versprechen auf technischer und taktischer Ebene ein sehr hohes Niveau. Die Teams kämpfen um den Einzug in die nächste Runde.

Die Teilnehmer am Wettbewerb umfassen eine breite Palette an Vereinen. Zu den genannten Clubs gehören unter anderem der 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV, 1. FC Köln, SV Werder Bremen und VfL Wolfsburg. Diese Mannschaften sind feste Größen im deutschen Fußball.

Aus der unteren Liga sind mehrere Teams vertreten, die auf sich warten lassen. Dazu zählen der FC Würzburger Kickers, VSG Altglienicke, VfB Krieschow, SV Hemelingen, HEBC Hamburg, TSV Schott Mainz, FC Hansa Rostock, SG Sonnenhof Großaspach, SC St. Tönis 11/20, Lüneburger SK Hansa, SSV Jeddeloh, Eintracht Trier, FC Saarbrücken, FC Erzgebirge Aue, Hallescher FC, FC Phönix Lübeck, Bahlinger SC, SV Wehen Wiesbaden, FC Carl Zeiss Jena, SC Verl, Westfalia Rhynern und Viktoria Köln.

Übertragungsplan und finale Runden

Die Vermarktung der Rechte durch die Sender ARD und ZDF erstreckt sich auf die wichtigsten Phasen des Turniers. Alle Viertelfinal- und Halbfinalbegegnungen werden in dieses Programm aufgenommen. Dies bedeutet, dass die kritischen Spiele um den Einzug ins Finale nicht verpasst werden können.

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Fans können die Spiele sowohl im Line-TV als auch über die Streaming-Option nutzen. Die technische Infrastruktur der Sender ermöglicht es, die Spiele auch unterwegs zu verfolgen. Die Plattform Joyn stellt hier eine zentrale Schnittstelle dar.

Die Kombination aus Free-TV und kostenlosem Stream stellt eine wichtige Säule der Öffentlichkeitsarbeit im deutschen Fußball dar. Sie trägt dazu bei, die Reichweite des DFB-Pokals zu maximieren. Die 84. Auflage wird somit von vielen Menschen begleitet.

Der Wettbewerb ist ein fester Bestandteil des deutschen Sportkalenders. Die traditionelle Ausrichtung bleibt erhalten, während neue Technologien die Vermittlung verbessern. Die genannten Vereine und die Struktur des Achtelfinales bilden den Kern dieses Sportereignisses.