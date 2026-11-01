DFB-Pokal Achtelfinal-Auslosung: Bayern gegen Hertha und BVB bei Frankfurt

Die DFB-Pokal Achtelfinal-Auslosung im Deutschen Fußballmuseum ergibt Duelle wie Bayern gegen Hertha BSC und BVB bei Eintracht Frankfurt. Termine im Dezember.

Die Auslosung der DFB-Pokal Achtelfinal-Paarungen steht nun fest. Die Zeremonie fand im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Dabei zog der Frauen-Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch die Lose für die kommenden Begegnungen. Die Ergebnisse bestimmen die Wege der Teams zur nächsten Runde.

Bayern empfängt Hertha im heimischen Stadion

Der Rekordsieger FC Bayern München hat es mit dem Zweitliga-Spitzenreiter Hertha BSC zu tun. Die Münchner dürfen dabei im eigenen Stadion antreten. Hertha BSC ist als Tabellenführer der zweiten Liga mit viel Selbstvertrauen auf dem Weg nach München. Dies stellt eine klare Herausforderung für die Bayern dar, auch wenn das Heimrecht ein Vorteil ist.

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Für Borussia Dortmund sieht es deutlich unangenehmer aus. Der BVB muss auswärts bei Eintracht Frankfurt antreten. Das Los traf den BVB hart. Stadionsprecher Norbert Dickel konnte mit dieser Konstellation wenig anfangen. Seine spontane Reaktion gegenüber der ARD war eindeutig. Er sagte, dass ihm das, was vorne veranstaltet werde, nicht wirklich gefalle.

Heimspiele für Stuttgart und Gladbach

Es kommt zu mehreren Duellen, in denen die Bundesligisten unter sich bleiben. Ein weiteres starkes Aufeinandertreffen bietet Bayer Leverkusen. Der Klub empfängt RB Leipzig. Beide Vereine sind in dieser Saison auch im Europapokal vertreten. Dies erhöht die internationale Spannung für das Spiel. Vorjahresfinalist VfB Stuttgart darf hingegen ein Heimspiel bestreiten. Der Gegner ist der Zweitligist Dynamo Dresden.

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Borussia Mönchengladbach empfängt den SV Darmstadt 98. Das Spiel findet im heimischen Stadion statt. Der 1. FC Kaiserslautern muss dagegen zum SC Freiburg reisen. Dies ist ein Auswärtsspiel für die Pfälzer. Die Partien verteilen sich also auf Heim- und Auswärtsspiele für die jeweiligen Klubs.

Weitere Begegnungen und Terminplan

Das Achtelfinale wird durch zwei weitere Partien komplettiert. Der VfL Bochum trifft auf den FC Augsburg. Holstein Kiel muss gegen den 1. FC Köln antreten. Für diese verbliebenen Teams beginnt am Anfang des Monats Dezember die entscheidende Phase. Es geht um das Ticket für die Runde der letzten Acht Teams.

Viel Zeit zum Durchatmen gibt es für die Teilnehmer nicht. Bereits im Februar werden die Viertelfinal-Partien ausgetragen. Dies markiert die entscheidende Phase im Kampf um den Einzug nach Berlin. Die Acht Begegnungen des Achtelfinals finden am ersten und zweiten Dezember statt. Die Viertelfinals im kommenden Jahr folgen im Februar.

Endspiele im Berliner Olympiastadion

Im April des nächsten Jahres steigen die beiden Halbfinals. Dies führt direkt zum großen Finale. Das große Endspiel ist für den neunundzwanzigsten Mai angesetzt. Es wird im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Alle Wege führen dann zu diesem einen Tag im Mai. Die Teams müssen sich in den kommenden Monaten für diesen Platz qualifizieren.