DFB-Pokal Achtelfinal-Auslosung: BVB gegen Darmstadt und Bayern gegen Berlin

Die DFB-Pokal Auslosung der Achtelfinals steht fest. BVB und Bayern empfangen Zweitligisten. Spieltermine am 01. und 02. Dezember 2026.

Die Auslosung der Achtelfinalspiele im DFB-Pokal ist abgeschlossen und sorgt für spannende Begegnungen. Die acht Partien sind feststehend, wobei mehrere Bundesligisten auf starke Zweitligisten treffen. Besonders das Duell des BVB gegen Darmstadt und der Auftritt der Bayern gegen einen Berliner Verein stehen im Fokus. Die Spiele werden am ersten und zweiten Dezember zweiundzwanzig stattfinden.

Spannung bei der Live-Auslosung im Studio

Die Atmosphäre während der Veranstaltung war von großer Spannung geprägt. DFB-Vizepräsident Peter Frymuth und Markus Gaugisch, der aktuelle Bundestrainer der deutschen Frauen-Handballnationalmannschaft, waren bereits im Studio anwesend. Gaugisch übernahm schließlich die Rolle der Losfee und zog die Paarungen für die letzte Runde der Hauptrunde. Währenddessen wurden den Zuschauern die Highlights der zweiten Runde noch einmal vor Augen geführt, um die Vorfreude auf die kleinen Loskügelchen zu steigern.

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Aktuell sind noch sechzehn Teams im Wettbewerb vertreten. Darunter befinden sich elf Mannschaften aus der ersten Bundesliga und sieben Teams aus der zweiten Liga. Diese Mischung aus etablierten Top-Klubs und motivierten Aufsteigern sorgt für ein hohes Maß an Unvorhersehbarkeit in den kommenden Spielen. Die Medien verfolgten das Geschehen live, da die Auslosung auch im Free-TV und per Livestream übertragen wurde.

BVB und Bayern empfangen Zweitligisten

Der BVB darf sich über ein homöisches Spiel freuen, auf das er mit großem Interesse blickt. Der Gegner ist SV Darmstadt 98, der als Zweitligist durchaus in der Lage ist, für Aufsehen zu sorgen. Die Darmstädter haben in der aktuellen Saison einen Top-Start hingelegt und gelten als nicht zu unterschätzender Kontrahent. Für den Verein rückt dieses Heimspiel allmählich in den Fokus der Fans und der Vereinsführung.

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Auch die Bayern müssen erneut einen Zweitligisten empfangen. Diesmal ist der Berliner AC der Gegner, der in Berlin einen sehr starken Start in die Pokalrunde hinlegen konnte. Trotz der statusunterschiedlichen Paarungen darf kein Spiel leicht genommen werden. Die Berliner haben gezeigt, dass sie im Pokalwettbewerb gefährliche Gegner sein können und sich gegen etablierte Bundesligisten behaupten werden.

FC Augsburg zieht unangenehmes Auswärtsspiel

Der FC Augsburg muss zum Abschluss der Achtelfinal-Paarungen ein unangenehmes Auswärts-Duells bestreiten. Der Gegner ist VfL Bochum, was für die Augsburger Fans eine bittere Pille sein könnte. Die Partie in Bochum ist Teil der fixen Achtelfinal-Partien, die alle Interessierten bereits jetzt kennen. Die anderen Spiele verteilen sich auf die Heim- und Auswärtssituationen der verbliebenen Teilnehmer.

Die beiden Termine für die Achtelfinal-Spiele sind bereits festgelegt. Sie finden am ersten und zweiten Dezember zweitausendsechsundzwanzig statt. Dies bietet den Vereinen genug Zeit für die Vorbereitung auf die knappen Duelle. Die Fans können sich auf intensive Begegnungen freuen, bei denen jeder Punkt und jedes Tor zählt. Die Eliminierung ist für die Verlierer dieser Spiele das Ende der Pokal-Saison.

Zusammenfassung und Ausblick auf die Duelle

Die verbliebenen Teams haben nun die Chance, sich für die Viertelfinals zu qualifizieren. Für die Zweitligisten ist dies die perfekte Gelegenheit, sich gegen die etablierten Klubs zu beweisen. Die Bundesliga-Vereine hingegen müssen fokussiert sein, um Überraschungen zu vermeiden. Die Medien berichten weiterhin intensiv über die Vorbereitungen und die taktischen Überlegungen der Trainer.

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Die Auslosung hat erneut gezeigt, wie offen der DFB-Pokal sein kann. Keine Mannschaft ist vor einem Aus gegen einen schwächeren Gegner gefeit. Die Spiele am ersten und zweiten Dezember werden daher von großer Bedeutung sein. Die Fans im ganzen Land können sich auf spannende Unterhaltung freuen, die über das Free-TV und digitale Kanäle verfolgt werden kann. Die Erwartungshaltung ist hoch, da viele historische Duelle in der Vergangenheit für Furore sorgten.