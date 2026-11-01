DFB-Pokal Achtelfinal-Auslosung: BVB und Bayern im Detail

Die Auslosung des DFB-Pokal Achtelfinals steht fest. BVB, Bayern, Gladbach und Augsburg haben ihre Gegner. Alle Informationen zur Verlosung und den Spielen.

Die Paarungen für das Achtelfinal im DFB-Pokal sind nun komplett bekannt. Die Auslosung hat ergeben, dass der BVB eine sehr angenehme Partie hat, während die Bayern erneut auf einen Zweitligisten treffen werden, der jedoch keinesfalls unterschätzt werden darf. Die Gewinner der zweiten Runde sind bereits am kommenden Wochenende bekannt, wer in der Runde der letzten Sechzehn antreten wird. Der FC Augsburg zieht zum Abschluss ein unangenehmes Auswärtsspiel in Bochum. Damit stehen nun alle acht Partien fest.

Auslosung DFB-Pokal Achtelfinal mit prominenten Losfeen

Die Spannung bei der Veranstaltung stieg kontinuierlich an, während den Zusehern die Highlights der zweiten Runde noch einmal vor Augen geführt wurden. Der Blick richtete sich bald schon auf die kleinen Loskügelchen. Sechzehn Teams sind noch im Wettbewerb vertreten, darunter elf Bundesligisten und sieben Zweitligisten. Der DFB-Vizepräsident Peter Frymuth und Markus Gaugisch, der aktuelle Bundestrainer der deutschen Frauen-Handballnationalmannschaft, waren bereits im Studio. Gaugisch wird heute Abend die Losfee spielen. Sie begann mit einem als Kracher bezeichneten Match.

Also read DFB-Pokal Achtelfinal-Auslosung: BVB gegen Darmstadt und Bayern gegen Berlin

Bayern und BVB starten die Runde der letzten Sechzehn

Der BVB hat es mit einem Gegner zu tun, der als Hammerlos gilt. Das gibt der Mannschaft aus Dortmund einen deutlichen Vorteil für den Start in die K.o.-Phase. Die Bayern müssen sich hingegen erneut einem Zweitligisten stellen. Diese Begegnung ist als herausfordernd zu werten, da der Berliner Verein einen Top-Start hingelegt hat. Trotz der Ligaabstufung ist dieser Gegner durchaus in sich stark und darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Advertisement

Gladbach und Augsburg treffen auf schwierige Gegner

Mönchengladbach bekommt es zu Hause mit Darmstadt 98 zu tun. Beide Teams stecken aktuell etwas im Tief, was die Partie besonders spannend macht. Der FC Augsburg zieht zum Abschluss ein unangenehmes Auswärt-Duell in Bochum. Diese Konstellation erfordert von den Schwaben eine hohe Konzentration und Anpassungsfähigkeit, da das Spiel weit von der Heimat stattfindet.

Daten und Termine zum DFB-Pokal Achtelfinal

Die Spiele im Achtelfinal finden am ersten und zweiten Dezember im Jahr 2026 statt. Es wurde zudem geprüft, ob die Auslosung des Achtelfinals live im Free-TV und Livestream übertragen wird. Die Frage nach der Live-Übertragung ist für viele Fans relevant, um das Ereignis nicht zu verpassen. Welche Teams sind im Achtelfinal mit dabei, wurde durch die eben beschriebenen Paarungen geklärt.