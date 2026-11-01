DFB-Pokal Achtelfinale: Auslosung am Sonntagabend live in der ARD

Die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals findet am Sonntagabend in Dortmund statt. Die ARD zeigt die Ziehung ab 19.15 Uhr kostenlos in der Sportschau.

Die Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal findet am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Damit steht fest, welche Mannschaften die letzten 16 Teams im Wettbewerb sind, und nun wird ermittelt, wer in der nächsten Runde gegen wen antritt.

DFB-Pokal Auslosung im TV und im Livestream

Die Auslosung des Achtelfinales wird kostenfrei in der ARD in der Sportschau übertragen. Die Übertragung beginnt um 19.15 Uhr.

Also read Auslosung zum Finalelachefb-Pokal: Abend voller Spannung bei der ARD

Wer die Ziehung nicht im Fernsehen verfolgen kann, hat außerdem die Möglichkeit, den kostenlosen Livestream auf sportschau.de zu nutzen.

Die Sendung wird von Lea Wagner (32) moderiert. Die Losfee ist Markus Gaugisch (52), der Bundestrainer der deutschen Frauen-Handball-Nationalmannschaft. DFB-Vizepräsident Peter Frymuth (69) leitet die Ziehung.

Advertisement

Freie Auslosung und Heimrecht im Achtelfinale

Wie schon in der zweiten Runde wird auch das Achtelfinale frei gelost. Duelle zwischen Top-Klubs sind daher ausdrücklich möglich.

Da keine Mannschaften aus der dritten Liga, der Regionalliga oder der Oberliga mehr im Wettbewerb vertreten sind, gilt eine klare Regel. Das Team, das zuerst gezogen wird, hat das Heimrecht in der Paarung.

Hintergrund zum DFB-Pokal Achtelfinale

Der DFB-Pokal ist ein K.-o.-Wettbewerb des Deutschen Fußball-Bundes. In jeder Runde scheiden Mannschaften aus, bis am Ende ein Sieger feststeht.

Das Achtelfinale ist die Runde, in der die letzten 16 Teams aufeinandertreffen. Für Fans ist die Auslosung deshalb ein wichtiger Termin, denn aus ihr ergeben sich die Paarungen für die nächste Phase des Wettbewerbs.