DFB-Pokal Achtelfinale: Auslosung in Dortmund mit Bayern München

Am 1. und 2. Dezember startet das DFB-Pokal-Achtelfinale. Die Auslosung in Dortmund zeigt die Gegner für Rekordtitelträger Bayern München und Titelverteidiger.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal findet am ersten und zweiten Dezember statt. Noch sind zehn Erstligisten und sechs Zweitligisten im Wettbewerb vertreten. Alle Amateurvereine sind bereits ausgeschieden.

Auslosung im Fußball-Museum

Die Fans freuen sich auf die traditionsreiche Veranstaltung. Die Auslosung findet im Fußball-Museum in Dortmund statt. Sie wird am 19.15 Uhr in der ARD übertragen. Viele Zuschauer verfolgen dieses Ritual jedes Jahr gespannt.

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Bayerische Titelverteidiger im Fokus

Die Aufmerksamkeit richtet sich besonders auf Titelverteidiger Bayern München. Der Rekordpokalsieger steht nach acht Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze. Sie sind punktgleich mit Borussia Dortmund.

Der BVB sicherte sich nach dem Last-Minute-Erfolg über Werder Bremen den nächsten Schritt im Pokal. Die Partie endete für die Dortmunder mit einem knappen Drei-zu-Zwei-Erfolg. Somit bleibt auch der BVB weiterhin im Rennen.

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Neue Moderatorin der Veranstaltung

Markus Gaugisch zieht diesmal die Lose für die kommende Runde. Er ist als Bundestrainer der deutschen Handball-Frauen bekannt. Im Dezember, zwischen dem dritten und zwanzigsten, findet die Handball-EM statt.

Deutschland trifft in der Gruppe F auf Schweden, Serbien und die Slowakei. Die Teilnahme an dieser Meisterschaft ist für den Trainer ein wichtiger Teil seiner Arbeit. Diese Aufgabe verbindet den Sport mit dem großen Fußball-Ereignis.

Regeldebatten über Heimrecht

Da keine Amateurteams mehr im Wettbewerb sind, gibt es nur einen Lostopf. Ein Zweitligist kann auch ein Auswärtsspiel bei einem Bundesligisten zugelost bekommen. Fans fordern schon eine Regeländerung, dass immer das klassentiefere Team Heimrecht hat.

Die Diskussion über diese Situation ist aktuell sehr lebhaft. Viele Anhänger sind der Meinung, dass dies fairer wäre. Die aktuelle Struktur ermöglicht jedoch auch Überraschungen. Das System bleibt vorerst unverändert für die kommenden Spiele.