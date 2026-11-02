DFB-Pokal Achtelfinale: Auslosung mit Bayern, BVB und Gladbach

Die Achtelfinal-Paarungen im DFB-Pokal stehen fest. Die Auslosung wird heute Abend live übertragen, die Spiele finden am 1. und 2. Dezember 2026 statt.

Im DFB-Pokal steht das Achtelfinale fest, und am heutigen Abend folgt die Auslosung der Paarungen. Der Deutsche Fußball-Bund überträgt die Ziehung live, DFB-Vizepräsident Peter Frymuth ist bereits im Studio. Die Losfee wird Markus Gaugisch übernehmen, der aktuelle Bundestrainer der deutschen Frauen-Handballnationalmannschaft.

Die acht Partien der Runde der letzten 16 sind damit noch offen, während die Spiele der zweiten Runde ihren Abschluss gefunden haben. Der FC Augsburg zieht zum Abschluss ein unangenehmes Auswärtsduell in Bochum. Insgesamt sind noch 16 Teams im Wettbewerb vertreten, darunter elf Bundesligisten und sieben Zweitligisten.

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Auslosung des DFB-Pokal Achtelfinales live im Studio

Die Ziehung des Achtelfinales im DFB-Pokal findet heute Abend statt und wird live im Free-TV sowie im Livestream gezeigt. Vor der Auslosung blickt das Programm noch einmal auf die Highlights der zweiten Runde zurück.

Die Verantwortlichen im Studio begleiten die Ziehung, bei der Markus Gaugisch die Lose aus dem Topf nimmt. Die kleinen Loskügelchen bestimmen anschließend, welche Mannschaften aufeinandertreffen.

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Die Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes zeigt, dass die Bundesligisten gegen die Zweitligisten antreten müssen. Diese Konstellation macht die Paarungen aus Sicht der Fans besonders spannend.

Bayern, BVB und Gladbach mit schweren Losen

Der FC Bayern München empfängt im Achtelfinale erneut einen Zweitligisten. Der Gegner darf nach Einschätzung der Berichterstattung nicht unterschätzt werden.

Borussia Dortmund zieht ein Hammerlos, während Borussia Mönchengladbach zu Hause auf Darmstadt 98 trifft. Beide Teams stecken derzeit in einer schwierigen Phase, wie die Quelle festhält.

Auch ein Berliner Team erwischte einen Top-Start in die Saison und bekommt es im Achtelfinale erneut mit einem Zweitligisten zu tun, diesmal vor heimischem Publikum.

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Termine der Achtelfinal-Spiele am 1. und 2. Dezember 2026

Die Achtelfinalspiele im DFB-Pokal werden am 1. und 2. Dezember 2026 ausgetragen. Die Ansetzungen ergeben sich unmittelbar aus der heutigen Auslosung.

Für Fans und Vereine bedeutet das eine klare Terminplanung: Nach der Ziehung am heutigen Abend steht fest, welche Paarung an welchem der beiden Spieltage stattfindet. Wer die Paarungen im Detail verfolgen möchte, findet die Übertragungen im Free-TV und im Livestream.