DFB-Pokal Achtelfinale: Bayern eröffnet den Pokalabend gegen Hertha BSC am 1. Dezember

Alle acht Achtelfinalspiele des DFB-Pokals im Überblick: Anstoßzeiten, Übertragungen bei RTL, ZDF, ARD und Sky sowie die Aufteilung auf Dienstag und Mittwoch.

Der DFB-Pokal startet in sein Achtelfinale: Den Auftakt am Dienstag, 1. Dezember, bestreitet der Titelverteidiger FC Bayern München. Um 20.45 Uhr empfängt der Rekordmeister im Olympiastadion den Zweitliga-Spitzenreiter Hertha BSC, die Partie überträgt RTL live im Free-TV.

Am Mittwoch folgt der zweite Pokalabend mit gleich zwei Topspielen im Free-TV. Um 18 Uhr zeigt das ZDF die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Im Anschluss um 20.45 Uhr trifft Eintracht Frankfurt auf Borussia Dortmund, die ARD überträgt dieses Duell live.

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Spielplan der übrigen Achtelfinalpartien

Die übrigen fünf Achtelfinalpartien verteilen sich auf Dienstag und Mittwoch. Am Dienstag beginnt der Pokalabend um 18 Uhr mit den Partien VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden sowie Holstein Kiel gegen den 1. FC Köln.

Um 20.45 Uhr treffen am Dienstag außerdem Borussia Mönchengladbach und Darmstadt 98aufeinander. Am Mittwoch stehen neben Leverkusen gegen Leipzig und Frankfurt gegen Dortmund noch zwei weitere Begegnungen auf dem Programm: der 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Freiburg um 18 Uhr sowie der VfL Bochum gegen den FC Augsburg um 20.45 Uhr.

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Warum die Partien auf zwei Abende verteilt sind

Die Aufteilung auf Dienstag und Mittwoch richtet sich nach dem Bundesliga-Spielplan. Der SC Freiburg, der FC Augsburg, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sind am Sonntag zuvor noch in der Liga gefordert.

Deshalb bestreiten diese fünf Mannschaften ihre Pokalspiele erst am Mittwoch. Die Terminplanung soll den Vereinen damit ausreichend Erholungszeit zwischen Liga- und Pokaleinsatz verschaffen.

Übertragung der Achtelfinalspiele bei Sky und im Free-TV

Sky zeigt sämtliche acht Achtelfinalspiele live im Pay-TV. Zusätzlich sind die Topspiele im Free-TV zu sehen, verteilt auf RTL, ZDF und ARD.

Fans können damit an beiden Pokalabenden alle Begegnungen verfolgen. Die Anstoßzeiten reichen von 18 Uhr bis 20.45 Uhr und ermöglichen so eine Übersicht über den gesamten Achtelfinal-Spieltag.