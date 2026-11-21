Der DFB-Pokal setzt 2026/27 auf spannende Begegnungen in der K.O.-Phase. Sechs Zweitligisten treffen auf Bundesligisten. ARD und ZDF senden 15 Spiele live.

Die Auslosung für das Achtelfinale des DFB-Pokals in der Saison 2026/27 ist abgeschlossen und liefert eine klar strukturierte Paarung der verbleibenden Teams. Die sechs verbliebenen Zweitligisten werden in dieser Runde auf einen Bundesligisten treffen. Zusätzlich sind zwei direkte Duelle zwischen Mannschaften der Bundesliga geplant, was die Intensität der folgenden Spiele deutlich erhöht.

Paarungen im Pokal-Achtelfinale

Die Teilnehmerliste für die K.O.-Phase ist umfangreich und deckt ein breites Spektrum der deutschen Fußballlandschaft ab. Zu den im Achtelfinale startenden Vereinen zählen namhafte Vereine wie der 1. FSV Mainz 05, der 1. FC Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, der Hamburger SV, der 1. FC Köln, SV Werder Bremen, der VfL Wolfsburg, der FC Würzburger Kickers, die VSG Altglienicke, der VfB Krieschow, SV Hemelingen, HEBC Hamburg, die TSV Schott Mainz, FC Hansa Rostock, die SG Sonnenhof Großaspach, SC St. Tönis 11/20, der Lüneburger SK Hansa, der SSV Jeddeloh, Eintracht Trier, FC Saarbrücken, FC Erzgebirge Aue, Hallescher FC, FC Phönix Lübeck, der Bahlinger SC, SV Wehen Wiesbaden, FC Carl Zeiss Jena, der SC Verl, Westfalia Rhynern und Viktoria Köln.

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Durch diese Zusammensetzung ergibt sich eine klare Hierarchie in den Paarungen. Die sechs verbliebenen Zweitligisten müssen sich jeweils einem Bundesligisten stellen. Diese Konstellation sorgt dafür, dass die höherklassigen Teams in dieser Runde die favorisierte Position innehaben. Darüber hinaus kommen im Achtelfinale zu zwei direkten Duellen zwischen Bundesligisten, was für spannende Begegnungen zwischen den Top-Teams sorgt und die Spannung im Wettbewerb erhöht.

Übertragung im Free-TV und bei Joyn

Auch in der Saison 2026/27 können Fußballfans zahlreiche Begegnungen live und kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Dies stellt eine wichtige Säule für die breite Wahrnehmung des DFB-Pokals dar. Insgesamt zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF 15 Spiele der DFB-Pokalsaison live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

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Diese 15 übertragenen Spiele umfassen alle Viertelfinal- und Halbfinalbegegnungen. Die ARD und das ZDF sichern sich somit die Rechte an den entscheidenden Spielen der Endphase des Wettbewerbs. Fans können diese hochkarätigen Duelle nicht nur über das klassische Fernsehprogramm, sondern auch digital auf der Plattform Joyn verfolgen.

Die Verteilung der Spiele auf die Sender ARD und ZDF sowie die digitale Verfügbarkeit bei Joyn gewährleistet eine flächendeckende Abdeckung. Dies ermöglicht es einem breiten Publikum, unabhängig von einem teuren Pay-TV-Abonnement, die wichtigsten Momente des Pokalwettbewerbs zu erleben. Die Konzentration auf Viertelfinale und Halbfinale bei den Free-TV-Sendern hebt die sportliche Bedeutung dieser Runden hervor.

Fazit der Auslosung und Medienpräsenz

Die Struktur des Achtelfinals bietet gemischte Herausforderungen für die Teilnehmer. Während die Zweitligisten gegen Bundesligisten antreten müssen, stehen die Bundesliga-Teams gegeneinander. Dieser Mix aus Klassengegensätzen und Direktkämpfen macht das Achtelfinale zu einer der spannendsten Phasen des DFB-Pokals.

Die mediale Präsenz durch ARD und ZDF unterstreicht die hohe Popularität des Wettbewerbs. Mit 15 Live-Spielen im Free-TV und Livestream bleibt der DFB-Pokal auch in der Saison 2026/27 einaccessible Event für alle Fußballfans in Deutschland.

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Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.