DFB-Pokal Auslosung: Bayern empfängt Hertha BSC im Achtelfinale

Die DFB-Pokal Auslosung bringt spannende Begegnungen. FC Bayern spielt gegen Tabellenführer Hertha BSC, Leverkusen trifft auf Leipzig. Termine im Dezember.

Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund fand die offizielle Auslosung für das Achtelfinale des DFB-Pokals statt. Die Spielzüge wurden von Markus Gaugisch, dem Bundestrainer der Frauen-Handballnationalmannschaft, gezogen. Die Partie zwischen dem Rekord-Pokalsieger FC Bayern München und dem Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC ist eine der prominentesten Kämpfe. Beide Mannschaften treffen direkt aufeinander, wobei der FC Bayern im eigenen Stadion antritt. Diese Konstellation sorgt für besondere Aufmerksamkeit in der gesamten Bundesliga-Szene und zieht die Blicke der Medien auf sich.

Spannende DFB-Pokal Auslosung Ergebnisse

Neben dem Duell der Bayern gegen Hertha BSC gibt es weitere hochkarätige Paarungen zu verzeichnen. Borussia Dortmund muss bei der Eintracht Frankfurt antreten, was für den Gast eine schwierige Aufgabe bedeutet. Norbert Dickel, der Stadionsprecher von Dortmund, reagierte direkt nach der Auslosung auf ARD und äußerte seine Unzufriedenheit mit der Offensive des Gegners. Er nannte das Spiel der Frankfurter in der Offensive nicht besonders gut. Dennoch ist das Auswärtsspiel in Frankfurt eine klare Herausforderung für die Borussen.

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Das Duell zwischen zwei Europapokal-Teilnehmern wird auch im Spiel von Bayer Leverkusen erwartet. Der Aufsteiger und aktuelle Tabellenführer trifft auf RB Leipzig, einen weiteren starken Kontrahenten. Diese Begegnung verspricht technisch hochwertige Fußballunterhaltung auf höchstem Niveau. Zudem trifft der Vorjahresfinalist VfB Stuttgart zu Hause auf den Zweitligisten Dynamo Dresden. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den SC Freiburg, während Borussia Mönchengladbach den SV Darmstadt 98 gastfreundlich erwartet. Der VfL Bochum nimmt den FC Augsburg in Empfang, und Holstein Kiel trifft auf den 1. FC Köln.

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Termine im DFB-Pokal Kalender

Die acht Achtelfinalspiele sind für den 1. und 2. Dezember angesetzt. In diesem Zeitraum wird die Spannung im deutschen Fußball weiter steigen, da viele Teams um das Weiterkommen kämpfen. Die Viertelfinal-Begegnungen sind für den Februar des kommenden Jahres geplant. Die Halbfinal-Spiele finden dann im April statt, wodurch die Wettbewerbe im Spätsommer fortgesetzt werden.

Das große Finale im Berliner Olympiastadion steht für den 29. Mai fest. Dieses Datum markiert den Höhepunkt der gesamten Pokalsaison. Die Teams, die sich bis dahin durchsetzen können, werden um den prestigeträchtigen Titel kämpfen. Die Auslosung hat bereits jetzt gezeigt, dass der DFB-Pokal wieder zahlreiche Überraschungen und klare Favoritenkämpfe bereithält. Die Vereine bereiten sich nun intensiv auf die jeweiligen Aufgaben vor, um im nächsten Schritt erfolgreich zu sein.