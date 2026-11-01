DFB-Pokal Auslosung: Borussia Gladbach trifft auf Darmstadt 98

Borussia Mönchengladbach hat im Achtelfinale des DFB-Pokals Darmstadt 98 zugelost. Die Partie findet im Dezember im ista-Borussia-Park statt.

Am Sonntagabend fand im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Auslosung des Achtelfinale s im DFB-Pokal statt. Im Rahmen der ARD- Sports chau wurde das Losverfahren durchgeführt, das die Paarungen für die nächste Runde festlegte.

Losefee Markus Gaugisch zieht das Los

Markus Gaugisch, der 52-jährige Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen, fungierte als Losefee. Sie zog das Los unter den Augen von Peter Frymuth, dem 69-jährigen DFB-Vizepräsidenten und Ziehungsleiter. Für Borussia Mönchengladbach erwies sich das Los als besonders günstig.

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Gladbach setzt auf Heimrecht gegen Zweitligist

Borussia bekam erneut ein Heimspiel im ista-Borussia-Park zugelost. Der Gegner ist der Darmstädter SV 98, der als Zweitligist antritt. Obwohl Darmstadt 98 sich in der zweiten Runde überraschend mit 2:0 bei Bundesligist SV Elversberg durchgesetzt hatte, gelten die Fohlen in diesem Duell klar als Favorit.

Rückblick auf Gladbachs Qualifikation

Borussia Mönchengladbach hatte sich bereits durch einen 2:0-Heimsieg gegen den Zweitligisten Karlsruher SC für die nächste Runde qualifiziert. Das Spiel fand am vergangenen Dienstag statt, wobei die Partie lange von der Unterzahl geprägt war, da Philipp Sander mit 28 Jahren eine rote Karte sehen musste.

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Torjäger sichern den Einzug ins Achtelfinale

Trotz der roten Karte für Sander schafften es Robin Hack und Lukas Ullrich, das Weiterkommen einzutüteten. Beide erzielten ihre Tore in den entsprechenden Spielminuten. Hack war 28 Jahre alt, während Ullrich mit 22 Jahren die jüngere Leistungsträgerrolle übernahm.

Terminkalender für den Rest des Pokals

Das Achtelfinale wird noch in diesem Jahr am 1. und 2. Dezember ausgetragen, wobei die genauen Spieltermine noch bekanntgegeben werden. Das Viertelfinale ist für den 2. und 3. Februar sowie den 9. und 10. Februar 2027 geplant.

Halbfinale und Finale im Jahr 2027

Die beiden Halbfinalspiele finden am 20. und 21. April 2027 statt. Das große Finale findet am 29. Mai 2027 in Berlin statt, wo der Sieger des DFB-Pokals gekürt wird.