DFB-Pokal: Auslosung der 1. Runde 2026/27 steht an

Die Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals 2026/27 findet am 6. Juni 2026 im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Insgesamt 64 Teams sind qualifiziert, darunter 18 Bundesligisten und 14 bestplatzierte Zweitligisten im Profi-Topf. Die Amateurmannschaften treffen in der ersten Runde auf die Profiteams. Titelverteidiger Bayern München und Borussia Dortmund bestreiten ihre Partien wegen des Supercups später.

Nach dem Pokal ist vor dem Pokal! Kurz nachdem der FC Bayern sich über den Triumph in Berlin gefreut hat, steht bereits die nächste Auslosung an.

Die erste Runde des DFB-Pokals für die Saison 2026/27 wird am Samstag, dem 6. Juni 2026, um 18:00 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Die Ziehung kann zudem kostenlos im Livestream auf Joyn verfolgt werden. Schiedsrichter Deniz Aytekin, der in der vergangenen Saison seine Karriere beendet hat, wird die Kugeln ziehen.

Insgesamt konnten sich 64 Teams für die erste Runde des DFB-Pokals qualifizieren. Bei der Auslosung wird es zwei Lostöpfe geben. Im Profi-Topf befinden sich die 18 Bundesliga-Klubs sowie die 14 bestplatzierten Zweitligisten der Vorsaison. Der Amateur-Topf enthält die Zweitligisten auf den Plätzen 15 bis 18, die vier Drittliga-Vertreter sowie alle weiteren 24 Teams, die sich über die jeweiligen Landesverbände für den Wettbewerb qualifiziert haben.

Damit ist sichergestellt, dass die professionellen Clubs auf Amateurvereine treffen. Die erste Runde des DFB-Pokals ist für den Zeitraum vom 21. bis 24. August 2026 terminiert. Titelverteidiger FC Bayern München und Borussia Dortmund bestreiten ihre Auftakt-Partien jedoch erst am 1. und 2.

September 2026, da beide Teams am 22. August 2026 im Franz-Beckenbauer-Supercup aufeinandertreffen und dadurch eine Terminverschiebung erhalten





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DFB-Pokal Auslosung 2026/27 Deutsches Fußballmuseum Dortmund 64 Teams Lostöpfe Profis Amateure FC Bayern Borussia Dortmund Supercup

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Auf diese Gegner könnte der SC Paderborn in der ersten DFB-Pokal-Runde treffenGeht’s nach Verl oder München? Zu einem Zweitligisten oder zu einem Oberligisten „aufs Dorf“? Die DFB-Pokal-Auslosung bietet dem SCP eine breite Gegner-Palette.

Read more »

Auslosung für die erste DFB-Pokalrunde 2026/27: Losfee Deniz AytekinLostöpfe stehen - Amateurvereine haben HeimrechtDie Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals 2026/27 findet in Dortmund statt. Ex-Schiedsrichter Deniz Aytekin lost die 32 Partien aus den beiden Lostöpfen. Die Amateurmannschaften genießen Heimrecht. Bayern und Dortmund starten später wegen des Supercups.

Read more »

Wer zeigt die DFB-Pokal-Auslosung 2026/27 heute im Free-TV?Am Samstag, den 6. Juni 2026, wird ab 18 Uhr die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2026/27 ausgelost. Die Ziehung können Sie live im Free-TV verfolgen.

Read more »

DFB-Pokal 2026/27: Auslosung der 1. Runde im LivetickerAm Samstag wird die 1. Runde im DFB-Pokal ausgelost. Alle Infos und die Auslosung im Liveticker. 64 Teams haben sich qualifiziert. Die Auslosung findet ab 18 Uhr in der Sportschau statt. Deniz Aytekin ist die Losfee.

Read more »