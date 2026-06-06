DFB-Pokal: Auslosung der 1. Runde live im Live-Ticker

BILD begleitet die Auslosung der 1. DFB-Pokalrunde für Sie im Live-Ticker. Die Erstrundenpartien werden vom 21. bis 24. August ausgetragen. Bayern und Dortmund treffen im Supercup aufeinander, weshalb sie später in den Pokal starten.

Borussia Dortmund und die anderen Bundesliga -Klubs? Welche Amateurvereine dürfen auf das große Traumlos hoffen? BILD begleitet die Auslosung der 1. DFB-Pokalrunde für Sie im Live-Ticker!

Die Erstrundenpartien werden vom 21. bis 24. August ausgetragen. Für den FC Bayern und den BVB geht es jedoch erst am 1. und 2. September los.

Grund dafür ist der Franz-Beckenbauer-Supercup, welcher am Abend des 22. August gespielt wird. Normalerweise spielt im Supercup der DFB-Pokalsieger gegen den deutschen Meister. Da Bayern beide Wettbewerbe gewonnen hat, rückt Dortmund als Tabellen-Zweiter der Bundesliga nach.

Bayern und Dortmund treffen im Supercup aufeinander. Deshalb starten die beiden Mannschaften später in den Pokal. Die 64 Teilnehmer sind in zwei Lostöpfe aufgeteilt. Im ersten Lostopf, dem „Profi-Topf“, befinden sich sowohl die 18 Bundesligamannschaften als auch die besten 14 bestplatzierten Teams der 2.

Bundesliga aus der vergangenen Saison. Der zweite Topf umfasst die Zweitligisten, die in der letzten Spielzeit die Plätze 15 bis 18 belegten, die vier erfolgreichsten Mannschaften der 3. Liga sowie die 24 Vertreter der Landesverbände – der Amateur-Topf. Jeder Mannschaft aus dem Amateur-Lostopf wird eine Mannschaft aus dem Profi-Topf zugelost.

Die Amateur-Mannschaften besitzen das Heimrecht. Die 32 Partien darf dieses Mal Ex-Schiedsrichter Deniz Aytekin auslosen. Mit dem Ende der Bundesligasaison beendet er seine Schiedsrichterkarriere, nachdem er insgesamt 18 Jahre in der Bundesliga gepfiffen hatte. ImEx-Schiedsrichter Deniz Aytekin zieht die Kugeln.

Rein geht's in die neue Pokal-Saison. Die Auslosung für die erste DFB-Pokalrunde findet im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt und wird ab 18 Uhr live in der ARD-Sportschau übertragen. Malte Völz führt als Moderator durch die Veranstaltung





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