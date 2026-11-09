DFB-Pokal-Desaster: Thüringer HC besiegt Leipzig mit 44:21

Der Thüringer HC hat die Leipzigerinnen in der Frauen-Bundesliga mit 44:21 demütigend geschlagen. Trainer Erik Töpfer spricht von einer Blamage, bevor das nächste Spiel gegen Halle-Neustadt ansteht.

Der Kampf gegen den Abstieg in der Frauen-Bundesliga nimmt für die Leipzig er Spielerinnen eine bedrohliche Wendung. Mit nur einem einzigen Punkt an der Tafel steht die Mannschaft aktuell an einer kritischen Position und muss um den sportlichen Bestand kämpfen. Diese prekäre Situation verschärft sich dramatisch durch die jüngste Partie im Ost-Duell gegen den Thüringer HC in Weimar, die nicht als sportliche Niederlage, sondern als regelrechte Blamage in die Geschichte einging. Das Endresultat von 21:44 (Halbzeitstand 6:26) markiert einen historischen Tiefpunkt, der die aktuelle Krise im Verein noch deutlicher hervorhebt.

Mangelnde Akzeptanz im Spielgeschehen

Trainer Erik Töpfer ließ nach dem Spiel keine Zweifel an seiner Meinung bezüglich der Präsentation seiner Mannschaft auf dem Feld. Er bezeichnete die Leistung der Leipzigerinnen als desaströs, wobei der Fokus seiner Kritik besonders auf der ersten Halbzeit lag. In diesem Zeitraum konnte sich der Thüringer HC dominierend behaupten, während die Leipziger Abwehr und das offensive Spiel komplett zerfielen. Töpfer betonte, dass das Team wusste, welche taktischen Herausforderungen auf sie zukommen würden, aber diese Warnung offensichtlich ignorierte.

Also read DFB-Pokal 2024: Achtelfinale, TV-Kalender und alle Paarungen

Die Traineransprache nach der Pfeife war geprägt von der Forderung nach sofortiger Korrektur. Er verwies darauf, dass die Spielerinnen auf dem Platz zu nachsichtig agiert und keine Härte gezeigt hätten. Im modernen Leistungssport reiche Freundlichkeit nicht aus, um Siege zu erringen, weshalb eine drastische Kehrtwende in der Mentalität erforderlich sei. Der Trainer begann bereits direkt im Anschluss an die Partie mit der internen Aufarbeitung, um die Fehlerurschen schnellstmöglich zu identifizieren und zu beheben.

Klare Reaktion gegen Halle-Neustadt gefordert

Die sportliche Lage zwingt den Verein und das Umfeld dazu, höchste Erwartungen an die Mannschaft zu stellen. Töpfer stellte klar, dass die Spielerinnen nun in der Bringschuld sind und ihre Leistungen drastisch verbessern müssen, um das Vertrauen der Fans und des Vereinsvorstands zurückzugewinnen. Er warnte davor, dass eine Ausbleibung dieses Lernprozesses die Perspektive in der Liga nachhaltig schädigen würde. Ein solches Ausmaß an Schwäche dürfe sich nicht wiederholen, da die Toleranzgrenze bei solch knappen Punktständen bereits überschritten ist.

Advertisement

Der nächste Test steht bereits in den Startlöchern und bietet die Chance zur Rehabilitation. Am 21. November um 19 Uhr tritt die Mannschaft im Sportcenter Markranstädt gegen den SV Union Halle-Neustadt an. Dieses Spiel ist von enormer Bedeutung, da es als direkter Aufhänger für die kommende Aufholjagd dient. Die Leipzigerinnen müssen beweisen, dass sie aus der Demütigung in Weimar gelernt haben und in der Lage sind, sich gegen eine direkte Konkurrentin zu behaupten.

Verletzungssituation und personelle Optionen

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Betrachtung der aktuellen Schwächephase ist die verletzungsbedingte Abwesenheit Schlüsselspielerinnen. Gegen den Thüringer HC fehlten die U20-Weltmeisterinnen Laura Sophie Klocke, Lisa Lammich und Jana Walther, deren Contributions für das Teamstrategie oft entscheidend waren. Obwohl diese Ausfälle die Aufstellung erschwerten, diente dies für die Vereinsführung nicht als Entschuldigung für das desaströse Gesamtergebnis.

Für das kommende Duell gegen SV Union Halle-Neustadt hofft das Trainerstab auf die Rückkehr dieser drei Akteurinnen. Eine vollständige Genesung von Laura Sophie Klocke, Lisa Lammich und Jana Walther könnte die Offensive wieder deutlich an Schärfe gewinnen lassen. Die Kombination aus taktischer Disziplin und der Rückkehr dieser individuellen Qualitätsträger ist notwendig, um die Punktebilanz in Richtung positiver Werte zu bewegen und den Abstiegsstreit nicht vorzeitig zu verlieren.