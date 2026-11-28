Fortuna Duesseldorf klettert nicht aus der Krise: Unter Jens Langeneke gibt es eine 2:3-Pleite beim FC Wuerzburg in der 3. Liga. Die Abwehr zeigte keine Kompaktheit.

Fortuna Duesseldorf verliert erneut an Wertigkeit und bleibt in der sportlichen Talfahrt stecken. Nach kurzen Hochphasen im Niederrhein-Pokal und in der Liga folgten Enttäuschungen, die nun in einer klaren 2:3-Niederlage beim FC Wuerzburg gipfelten. Trainer Jens Langeneke erlebte seine bisher schwächste Partie an der Seitenlinie und musste sich nach fünf Einsätzen in der 3. Liga eine empfindliche Pleite gefallen lassen.

Details zum Spielverlauf in der 3. Liga

Das Spiel begann mit viel Hoffnung, doch die Realität sah anders aus. Würzburg übernahm früh die Initiative und erzielte das 1:0 durch Xaver Kiefersauer aus zwölf Metern zur 17. Minute. Ein Düsseldorfer Defensivchaos, an dem Lukas Eixler beteiligt war, ließ Torwart Lasse Rieß chancenlos. Kurz darauf nutzte Eixler seine Chance und legte den Ausgleich auf Filimon Gerezgiher auf, der zum 1:1 traute. Doch Würzburg kehrte zum 2:1 durch Liam Omore zurück, der nach einer Ecke verwandelte, obwohl ein Abseitsverdacht bestand. Da in der 3. Liga kein Videobeweis existiert, blieb das Tor stehen.

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Kritik an der Defensive von Fortuna

Die Defensive von Fortuna Duesseldorf zeigte massive Schwächen und ließ sich von Würzburg dominieren. Manager Samir Arabi kritisierte zur Pause die Billigkeit der eigenen Abwehrarbeit. Er erwartete nicht nur Begleitung, sondern eine intensive und konsequente Verteidigung. Tim Kraus erhöhte zur 51. Minute auf 3:1, nachdem Lukas Bornschein zuvor übermundet wurde und Andreas Müller den Ball im Mittelfeld verlor. Langeneke reagierte mit einer Taktikänderung und brachte Fabian Schleusener als zweite Spitze.

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Fazit und Ausblick fuer die Mannschaft

Die Veränderungen brachten keinen Erfolg mehr. Erik Wekesser verkürzte zwar in der Nachspielzeit auf 2:3, doch der höhere Sieg der Gastgeber war verdient. Kapitän Jorrit Hendrix nannte die Leistung viel zu wenig und verwies auf zu große Abstände. Fortuna muss nun weiter auf die Abstiegsränge schauen, da die Krise unter Jens Langeneke anhält und Fans sich enttäuscht zurückziehen.