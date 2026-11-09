DFB-Pokal Preisgeld: Verdopplung der Einnahmen für Underdogs

Der DFB-Pokal verteilt 74,2 Millionen Euro an Preisgeldern. Jeder Sieg verdoppelt die Einnahmen, was für Unterligisten eine finanzielle Existenzgrundlage darstellt.

Der DFB-Pokal ist weitaus mehr als ein Prestigewettbewerb im deutschen Fußball. Er fungiert als zentrale finanzielle Säule für zahlreiche Vereine, insbesondere für die sogenannten Underdogs. Die Austragung der ersten Hauptrunde fand im Zeitraum vom 21. bis 24. August statt. Die Teilnehmer der Bundesliga -Clubs Bayern München und Borussia Dortmund verzögerten ihren Pokaleinsatz aufgrund des Franz-Beckenbauer-Supercups auf den 1. und 2. September.

Höhe der DFB-Pokal Preisgelder

Die Teilnahme an der ersten Hauptrunde sichert jedem Verein bereits eine Grundvergütung in Höhe von 211.886 Euro zu. Diese Summe bildet das Fundament für die weitere finanzielle Planung der Klubs. Mit jedem gewonnenen Spiel im Wettbewerb verdoppeln sich die Einnahmen der teilnehmenden Teams exponentiell. Dieser Mechanismus stellt einen starken Anreiz dar, um in jedem Spiel möglichst weit vorzustoßen.

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Der Sieger des DFB-Pokals-Finales erhält allein für den Triumph einen Betrag von 4,32 Millionen Euro. Rechnet man die Gewinne aus allen durchlaufenen Runden zusammen, resultiert ein Gesamtbetrag von rund 10,89 Millionen Euro für den Champions-League-Sieger. Insgesamt fließen im Verlauf des gesamten Turniers 74,2 Millionen Euro an Preisgeldern an die Vereine.

Vergleich zum Bundesliga Verteilungsschlüssel

Die Ausschüttungslogik des Pokalwettbewerbs unterscheidet sich fundamental von der Struktur in der Bundesliga. Im Pokal profitieren alle Vereine von zentral vermarkteten Medienrechten, was zu einer weitgehenden Gleichverteilung der Gelder führt. Jeder Verein erhält somit grundsätzlich die gleichen Basisgelder für den Einzug in bestimmte Runden. Im Gegensatz dazu wird im Ligabetrieb nach einem komplexeren Verteilungsschlüssel gehandelt, der stark von der sportlichen Platzierung abhängt.

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Diese zentralisierte Vermarktung im Pokal schützt die kleineren Klubs vor extremen finanziellen Ungleichgewichten. Während in der Liga die finanziellen Abstände zwischen Spitzenteams und Tabellenenden oft größer sind, sorgt das Pokalmodell für eine solidarischere Verteilung der Einnahmen. Dies ist ein wesentlicher Faktor für die finanzielle Stabilität des deutschen Fußballs insgesamt.

Wirtschaftliche Bedeutung für Unterligisten

Für Vereine außerhalb der obersten Spielklassen sind die Einnahmen aus dem DFB-Pokal oft überlebenswichtig. Zwar werden die direkten Einnahmen aus Ticketverkäufen meist zu je 50 Prozent an den Gastgeber und den Gegner verteilt. Dennoch können sich unterklassige Klubs in der Regel über ein ausverkauftes Stadion freuen. Solche vollen Häuser sind im Alltagsbetrieb drittklassiger oder viertklassiger Spielklassen keine Selbstverständlichkeit und generieren zusätzliche, signifikante Einnahmen.

Das Heimrecht im Pokal ist zudem automatisch für die niedriger klassifizierte Mannschaft vorgesehen. Dies verstärkt den finanziellen Vorteil für die Underdogs weiter. Der lokale Fansupport strömt in großen Mengen zu, was die Kassen füllt und die öffentliche Wahrnehmung des Vereins stärkt. Dies kann langfristige Sponsoring-Verträge oder weitere Förderungen begünstigen.

Finanzielle Konsequenzen im Detail

Am Beispiel des 1. FC Saarbrücken lässt sich die massive finanzielle Bedeutung verdeutlichen. In der Saison 2023/24 schaffte der Drittligist den Einzug ins Pokal-Halbfinale. Hierfür standen dem Verein bereits 3,4 Millionen Euro an Preisgeldern zu. Diese Summe allein übersteigt oft den Jahresumsatz vieler Vereine unter der Bundesliga.

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Kommen zu diesem Betrag die Einnahmen aus den fünf Heimspielen hinzu, ergibt sich eine satte finanzielle Aufbesserung. Für einen Drittligisten kann dies die Differenz zwischen dem Abstieg in tiefere Ligen und dem Erhalt der Profistruktur bedeuten. Der DFB-Pal ist daher nicht nur ein sportliches, sondern ein ökonomisches Schlüsselinstrument für die Struktur des deutschen Fußballs.