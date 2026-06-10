DFB-Pokal: Stadionsuche im Norden wird zum logistischen Puzzle

Die erste Runde des DFB-Pokals sorgt im Norden Deutschlands für komplizierte Planungen. Mehrere Vereine suchen noch Heimspielstätten, wobei das Millerntor-Stadion des FC St. Pauli und das Hamburger Volksparkstadion im Fokus stehen. Die mögliche Belastung des Rasens, Fanfreundschaften und lokale Rivalitäten machen die Entscheidung zusätzlich komplex.

Die erste Runde im DFB-Pokal stellt für viele Vereine nicht nur sportlich, sondern auch logistisch eine große Herausforderung dar, insbesondere aufgrund der Stadionsuche . Im Norden Deutschlands ist die Lage besonders komplex.

Der FC St. Pauli, der im Pokal in Essen antritt, hat drei Anfragen für die Nutzung des Millerntor-Stadions erhalten. Der Klub bekundet grundsätzliche Offenheit für Pokalspiele im Millerntor, sofern die Rahmenbedingungen passen und der Rasen nicht übermäßig belastet wird. Da der genaue Spielplan noch nicht steht, muss die mögliche Belastung des Platzes genau geprüft werden. Raphael Marquardt, Geschäftsführer des Lüneburger SK Hansa, der im Pokal gegen Werder Bremen spielt, reist nach Hamburg, um mögliche Optionen zu diskutieren.

Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Fanlagern von Werder und St. Pauli erhöhen die Chancen auf eine Austragung im Millerntor. Eine Verlagerung ins Volksparkstadion, die Heimstätte des Hamburger SV, wäre wegen der Rivalität zwischen HSV und Werder Bremen kaum vorstellbar. Über einen Tausch des Heimrechts wurde bislang nicht gesprochen, was jedoch Auswirkungen auf die Planungen in Bremen hätte. Ein weiterer Interessent für das Millerntor ist der HEBC Hamburg, der vermutlich auf den Bundesligisten Borussia Dortmund trifft.

Da der BVB zunächst im Supercup gegen Bayern München antritt, wird das Pokalspiel erst am ersten oder zweiten September stattfinden. Der HEBC sondiert aktuell die Fan-Nachfrage für ein mögliches Wochenendspiel unter der Woche. Neben dem Millerntor ist auch das Volksparkstadion eine Option, das zwar höhere Kosten, aber auch größere Einnahmen verspricht. Der dritte Kandidat für das Millerntor ist Phönix Lübeck, der gegen den SC Paderborn spielt.

Vor zwei Jahren verzichtete man bereits auf das eigene Stadion Lohmühle aus Rivalität zum VfB Lübeck und wich damals in den Volkspark aus. Diesmal könnte das kleinere Millerntor eine Alternative sein.

Allerdings wäre es problematisch, zwei Spiele am selben Pokal-Wochenende in einem Stadion auszutragen, falls sich Lübeck und St. Pauli einigen sollten. Damit bleibt die Stadionsuche für den Pokal im Norden weiterhin offen und hängt von vielen Faktoren ab: Terminplanung, Rasenpflege,Faninteresse und die politische Machbarkeit





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